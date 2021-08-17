البث الحي
سياسة|أفغانستان

ليبراسيون: طالبان أهالت التراب على مفهوم فرض الديمقراطية الغربية بالقوة

هجوم لطالبان على أجزاء من مدينة لشكركاه عاصمة مقاطعة هلمند الأفغانية في السادس من أغسطس/آب 2021 (الأوروبية)
هجوم لطالبان على أجزاء من مدينة لشكركاه عاصمة مقاطعة هلمند الأفغانية في السادس من أغسطس/آب 2021 (الأوروبية)
17/8/2021

قالت صحيفة ليبراسيون (Liberation) الفرنسية إن انتصار طالبان الخاطف يشكل ضربة للطرف الأكثر تقدمية بالمجتمع الأفغاني، ويشير في نفس الوقت إلى موت النموذج الديمقراطي الغربي المفروض بالقوة، مشيرة إلى أن هناك خاسرين كبيرين مبدئيا من هذا الانتصار.

وأوضح كاتب التقرير بول كينيو أن عواقب استيلاء طالبان على كابل متعددة محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن تبين تلك العواقب لا يمكن أن يتم إلا بعد أن نرى كيف سيصل أسياد أفغانستان الجدد إلى السلطة، مع أن هناك خاسرين كبيرين معروفين منذ البداية.

جزء من الشعب الأفغاني

وقال الكاتب إن أول الخاسرين هو الشعب الأفغاني الذي لا يجد لنفسه مكانا في الأصولية الدينية لطالبان، مشيرا إلى أنه لا أحد ينخدع بالتصريحات المهدئة نسبيا لقادة الحركة الإسلامية، وأن القيادة الجديدة للبلاد ستشكل طبقة من الرصاص تخنق سريعا أكثر الأطراف تقدما وحضرية وشبابا في المجتمع الأفغاني.

أما الضحايا الأوائل من بين هؤلاء الخاسرين؛ فهم -حسب الكاتب- النساء اللائي استبعدن إلى ظلمات الحياة، وحتما ستُنتهك حقوقهن في التعليم وفي العمل وفي ارتداء أية ملابس أخرى غير البرقع الكامل.

وعلى القوى الغربية بما فيها فرنسا -كما يرى الكاتب- واجب محتم، وهو حماية آلاف الأفغان الذين آمنوا طوال 20 عاما وساعدوا في ظهور مجتمع أكثر حرية وديمقراطية، مؤكدا أن الإخفاق في القيام بكل جهد لمساعدة أولئك وعائلاتهم -ممن خاطروا أثناء العمل مع الغربيين- من شأنه أن يضيف العار إلى الهزيمة.

فرض الديمقراطية بالقوة

والخاسر الثاني الكبير من عودة طالبان هو تلك الفكرة التي أُنفقت عليها -خلال 20 عاما من الوجود العسكري في أفغانستان- مليارات الدولارات، وهي فكرة أنه من الممكن فرض الديمقراطية بمفهومها الغربي بالقوة، وقد تم دفنها مرة أخرى أول أمس الأحد عند استيلاء طالبان على كابل.

وختم الكاتب بأن الدولة الأفغانية في الواقع لم تكن إلا وهما، وجنين الديمقراطية لم يكن إلا حلما مستوردا، إلا أنه من المبكر أن نقول على وجه اليقين إن الحق في التدخل قد تولى في نهاية هذا الأسبوع الكئيب في أغسطس/آب 2021، مع أنه من المؤكد أن طالبان أهالت كثيرا من التراب على قبره (الحق في التدخل).

المصدر : ليبراسيون

حول هذه القصة

سخط بين قدامى المحاربين الأميركيين بأفغانستان من انتصار طالبان وموقف بايدن

“بعضهم غاضب، وآخرون يائسون” حال عدد كبير من الضباط والجنود الأميركيين الذين شاركوا بالمعارك بأفغانستان طيلة العقدين الأخيرين، وكثير منهم وجه انتقادات حادة للرئيس جو بايدن ووصفه بأنه غير مسؤول أو كفؤ.

17/8/2021

أفغانستان.. إطلاق نار في محيط مطار كابل لتفريق المحتشدين وطالبان تصدر عفوا عاما عن موظفي الدولة

قال مسؤول أمن مطار كابل بحركة طالبان، محمد نعمان ريحان، إنه سيتم إعادة فتح المطار أمام المدنيين يوم السبت المقبل. وإن عددا من مسلحي الحركة دخلوا اليوم الجزء المدني من المطار لتأمينه.

17/8/2021
المزيد من سياسة

سلاح الجو الأميركي يحقق في مقتل مدنيَين أفغانيين سقطا من طائرة عسكرية بعد إقلاعها من مطار كابل

غضب على تويتر.. الكلاب الأميركية جلست في مقاعد الطائرة والأفغان تشبثوا بعجلاتها

آلاف من الأفغان كانوا ينتظرون في مطار كابل قبل يومين أملا في الصعود إلى الطائرات المغادرة (الفرنسية)

حدود أفغانستان بعد سيطرة طالبان.. ما مخاوف دول الجوار؟

لم يحدث مثلها خلال 60 عاما الماضية.. نصر الله: التطورات بأفغانستان مفصلية وستكون لها تداعيات واسعة عالميا

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الجزيرة-أرشيف)
الأكثر قراءة
logo

الزائر نيبيرو يقترب.. هل حانت نهاية الحياة على الأرض حقا؟

أمر قرآني.. مدعي الجنائية الدولية يطالب الأفغان باستحضار آية في سورة المائدة

خان أكد استعداده للعمل مع جميع الأطراف في أفغانستان (رويترز)

رئيس المكتب السياسي لطالبان يصل قندهار والحركة تصدر عفوا عاما وتتعهد بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين

قصة أغرب من الخيال.. عائلة عراقية تنتظر ابنتهم المغربية بعد فراق طويل والخارجية العراقية تتكفل بنفقات تذكرتها وإقامتها

كوثر تنتظر على أحر من الجمر رؤية أهلها في العراق (الجزيرة)