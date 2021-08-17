محكمة الكرخ ببغداد أصدرت أمس الاثنين حكما بالسجن عامين بحق قائد سلاح الجو العراقي السابق ورئيس نادي القوة الجوية أنور حمه أمين؛ وذلك بتهمة الإضرار بالمال العام

نفى قائد سلاح الجو العراقي السابق أنور حمه أمين -اليوم الثلاثاء- أنباء هروبه من أمام محكمة الكرخ ببغداد، وأكد امتثاله للحكم الصادر بحقه والقاضي بالسجن لعامين بتهمة الإضرار بالمال العام.

وقال بيان صادر عن مكتب أمين -وزع على الصحفيين- "بعد الخروج من المحكمة حدثت مشادة كلامية بسيطة ما بين أحد أفراد مركز الشرطة وأحد المرافقين لأمين حول آلية صعوده في مركبة المفرزة والتوجه إلى المركز الأمني".

وأضاف أنه "تم الاعتراض من قبل أحد المرافقين كون أمين ضابطا سابقا وبرتبة كبيرة؛ مما اضطر الفريق إلى ترك المكان وتأجير سيارة والذهاب إلى مركز شرطة الصالحية".

وتابع البيان "حتى لا يفسر البعض حسب مرامهم فكون أمين رجلا مهنيا وقانونيا لم يفكر بالهروب أبدا وهو يؤمن بالقضاء العراقي النزيه، وأن القانون فوق الجميع".

وأضاف أن "قائد القوة الجوية السابق يعتبر نفسه أحد الضباط الذين خدموا بكل إخلاص في سبيل هذا البلد لأكثر من 35 سنة وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل وحدة العراق وأرضه وشعبه".

ولم يؤكد البيان إن كان أمين سلم نفسه للسجن أم لا، في حين لم يصدر تعليق من السلطات حول الموضوع.

وكانت محكمة الكرخ ببغداد أصدرت أمس الاثنين حكما بالسجن عامين بحق قائد سلاح الجو العراقي ورئيس نادي القوة الجوية الرياضي أنور حمه أمين؛ وذلك بتهمة الإضرار بالمال العام.

ووفق القانون العراقي، يتوجب على الشرطة المحلية اصطحاب أي مدان صادر بحقه حكم قضائي إلى مركز أمني لغرض إنفاذ الحكم.‎

وأثناء محاولة نقله من المحكمة إلى مركز للاحتجاز في بغداد؛ تمكن أحد مرافقي قائد سلاح الجو من تهريبه إلى جهة مجهولة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لعدة وكالات أنباء ووسائل إعلام عراقية.

ووفق وثيقة رسمية صادرة من محكمة جنايات الكرخ في بغداد نشرتها وسائل إعلام عراقية، فإن الحكم صدر بحق قائد سلاح الجو السابق، بصفته رئيس "نادي القوة الجوية الرياضي".

وتضمن الحكم، "الحبس المشدد عامين استنادا إلى قانون العقوبات العراقي عن جريمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح النادي من خلال إبرام عقود مع شركة "إس إي جي" وشركة الموقد للتجارة العامة والاستثمارات العقارية، لاستثمار قطعة أرض عائدة للنادي ما تسبب بهدر للمال العام".

وشغل الفريق الركن أمين -وهو كردي- منصب قائد سلاح الجو العراقي للفترة من 2008 إلى 2019.