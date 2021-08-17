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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

فيسبوك: سنحظر أية حسابات أو نشاطات داعمة لحركة طالبان

فيسبوك ستحظر أية حسابات أو نشاطات داعمة لطالبان (الجزيرة)
فيسبوك ستحظر أية حسابات أو نشاطات داعمة لطالبان (الجزيرة)
17/8/2021

أفاد متحدث باسم شركة فيسبوك لـ"وحدة سند" التابعة لقناة الجزيرة باستمرار المنصة بحظر أية حسابات أو نشاطات داعمة لحركة طالبان الأفغانية التزاما بقرار حظرها من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت المنصة -في رسالة رسمية لها عبر متحدثها- أن طالبان ممنوعة من خدماتها وتم حظرها لبعض الوقت كمنظمة إرهابية بموجب قانون الولايات المتحدة ومحظورة بموجب سياسات المنظمات الخطرة.

وأضاف متحدث فيسبوك أنه "تم تصنيف طالبان كمنظمة إرهابية بموجب قانون الولايات المتحدة وتم حظرهم من خدماتنا بموجب سياسات المنظمة الخطرة. هذا يعني أننا نزيل الحسابات التي تحتفظ بها طالبان أو بالنيابة عنها ونحظر الثناء عليها ودعمها وتمثيلها".

وتابع "لدينا أيضا فريق متخصص من الخبراء الأفغان، وهم متحدثون أصليون باللغة الدارية والبشتوية ولديهم معرفة بالسياق المحلي، مما يساعد على (…) تنبيهنا إلى القضايا الناشئة على المنصة".

وأكد أن فرق المنصة تراقب الوضع عن كثب أثناء تطوره ولا تتخذ أية قرارات بشأن الحكومة المعترف بها في أي بلد معين، ولكنها تحترم بدلا من ذلك سلطة المجتمع الدولي في اتخاذ هذه القرارات "بغض النظر عمن يمتلك السلطة".

المصدر : وكالة سند

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