واشنطن- خلّف استيلاء تنظيم طالبان على العاصمة كابل مشاعر غاضبة بين قدامى المحاربين، ممن شاركوا على مدار 20 عاما الماضية في المعارك بأفغانستان. وصب الكثير من هؤلاء غضبهم على موقف الرئيس جو بايدن، في حين اتفق الكثير منهم على أن هذه لم تكن النهاية التي أرادوها لحرب شاركوا بها ودفع فيها زملاؤهم حياتهم ثمنا لخدمة مصالح بلادهم.

وطيلة العقدين الأخيرين، خدم في أفغانستان نحو 800 ألف جندي أميركي، وقتل منهم 2442 وأصيب ما يزيد على 20 ألفا آخرين، وانتحر ما يقرب من 5 آلاف آخرين بعد عودتهم للولايات المتحدة.

ويضم الكونغرس بين أعضائه البالغ عددهم 535 بمجلسي النواب والشيوخ، 91 عضوا من الجنود السابقين ممن سبق لهم المشاركة في حروب كوريا وفيتنام والعراق وأفغانستان، ومن هؤلاء 49 عضوا شاركوا في حربي العراق وأفغانستان.

ورأى العديد من المحاربين القدامى أن استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية كابل قبل شهر واحد من حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، يمثل ضربة قوية لهيبة ومكانة الولايات المتحدة، في وقت اعتبر آخرون أن هذه التطورات تمثل "وصمة عار لن تُمحى على جبين رئاسة بايدن".

وعقب انتهاء كلمة الرئيس حول أفغانستان، والتي ألقى فيها بالمسؤولية على القيادة والجيش الأفغانيين، غرّد جيم بانكس النائب الجمهوري من ولاية إنديانا، وهو محارب سابق بأفغانستان "لن أنسى أبدا الرجال والنساء الذين خدمت معهم بأفغانستان. ويجب على رئيسنا أن يؤكد لهم أن أمتنا لن تنسى أبدا تضحياتها وتضحيات أسرهم".

وأرفق بانكس صورا بزيّه العسكري تجمعه بمقاتلين أفغان أثناء سنوات خدمته العسكرية.

I will never forget the men and women I served along side of in Afghanistan.

Our President must assure them our nation will never forget their sacrifices and those of their families. pic.twitter.com/KssgOfsxKS

— Jim Banks (@RepJimBanks) August 16, 2021