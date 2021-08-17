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سياسة|فلسطين

حماس تهنئ طالبان بزوال الاحتلال وتشيد بأدائها

لقاء بين قادة من حماس وطالبان في الدوحة عقب معركة "سيف القدس" الأخيرة (مواقع التواصل)
لقاء بين قادة من حماس وطالبان في الدوحة عقب معركة "سيف القدس" الأخيرة (مواقع التواصل)
16/8/2021

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية حركة طالبان بزوال الاحتلال الأميركي عن أفغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر، حسب الموقع الرسمي لحماس، غداة سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية كابل الأحد.

وقال هنية إن زوال الاحتلال (الأميركي) عن التراب الأفغاني مقدمة لزوال كل قوى الظلم، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين.

وتمنى هنية -خلال اتصاله مع الملا برادر- لأفغانستان الوحدة والمنعة والازدهار، وأشاد بأداء الحركة سياسيا وإعلاميا.

في المقابل، أعرب برادر -حسب البيان- عن شكره وتقديره لاتصال هنية، متمنيا لفلسطين وشعبها المظلوم النصر والتمكين، ثمرة لجهادهم ومقاومتهم، كما دعا الدول والشعوب إلى نصرة الشعب الفلسطيني.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي هنأت الشعب الأفغاني بما وصفته بتحرير الأراضي الأفغانية من الاحتلال الأميركي، وأعربت -في بيان- عن أملها بالأمن والسلام لأفغانستان وشعبها.

ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وسيطرت الحركة خلال أيام على معظم الأراضي الأفغانية وصولا للعاصمة كابل، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي -تقوده واشنطن- حكم طالبان، لإيوائها آنذاك تنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول من ذلك العام.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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