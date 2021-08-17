البث الحي
سياسة|أفغانستان

بعد بيان عبر فيه عن حزنه لما يجري في أفغانستان.. أميركيون يهاجمون بوش الابن

أشار بوش إلى أن القوات الأميركية قضت على عدو وحشي وحرمت القاعدة من ملاذ آمن للعيش

الرئيس الأسبق بوش الابن هو من أمر بغزو أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لمحاربة تنظيم القاعدة (رويترز)
الرئيس الأسبق بوش الابن هو من أمر بغزو أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لمحاربة تنظيم القاعدة (رويترز)
17/8/2021

قال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش إنه والسيدة الأولى السابقة لورا بوش يشعران "بحزن عميق" بشأن تطور الأحداث في أفغانستان.

وأضاف بوش الابن، في بيان صدر في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، أنه وزوجته يشاهدان تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق.

وتابع "قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير ومع الأميركيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير".

وأشار بوش إلى أن القوات الأميركية قضت على "عدو وحشي وحرمت القاعدة من ملاذ آمن للعيش"، وأن "الحرب على أفغانستان وفرت الأمن للأميركيين لعقدين من الزمان، كما وفرت ملايين فرص العمل".

وأضاف بوش أن طالبان لن تستطيع تدمير حلم الأفغان كون الأفكار لا تختفي بسهولة، وذكر أن الخيارات فيما يتعلق بالتعليم والحرية وتوفير الفرص هي ما تحدد فرص بقائهم ودعمهم.

أميركيون يهاجمون

وعقب البيان، حمّل العديد من الساسة والناشطين مسؤولية الحرب على أفغانستان لبوش، وذكّر المحلل السياسي بالمر ريبورت، بتصريحات بوش ونائبه ديك تشيني، حين قالا إن أميركا لن تستطيع الانتصار بأفغانستان.

كما حمله البعض المسؤولية حول انتقاله للحرب على العراق بعد تعثره في الانتصار على طالبان في أفغانستان، مما أدى "لاستنزاف الموارد والقوات الأميركية وبالطبع خسارة الحرب".

وأشار مرشح الكونغرس شهيد بوتار، إلى أن الصحافة الأميركية تجاهلت الأصوات المناهضة للحرب على الرغم مما حدث بفيتنام، وكذلك خسارة روسيا وبريطانيا بأفغانستان، مضيفًا "إن كل ما نهدف له هو مساعدة الكونغرس لوقف الحرب المقبلة قبل بدايتها".

يذكر أن الرئيس الأسبق بوش الابن هو من أمر بغزو أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لمحاربة تنظيم القاعدة.

المصدر : وكالات + وكالة سند

حول هذه القصة

أسوأ كوابيس عرّابي حرب أفغانستان.. طالبان تعود لكابل فأين جورج بوش وتوني بلير؟

بوش وبلير صمّا آذانهما عن توصية بتدخل محدود في أفغانستان من دون التورط في معركة طويلة. وقررا العمل “كتفا إلى كتف” “لمحاربة الإرهاب ومنع انتشاره عالميا”، لكن لم يسمع أحد صوتهما بعد انتصار طالبان.

17/8/2021
المزيد من سياسة

سلاح الجو الأميركي يحقق في مقتل مدنيَين أفغانيين سقطا من طائرة عسكرية بعد إقلاعها من مطار كابل

غضب على تويتر.. الكلاب الأميركية جلست في مقاعد الطائرة والأفغان تشبثوا بعجلاتها

آلاف من الأفغان كانوا ينتظرون في مطار كابل قبل يومين أملا في الصعود إلى الطائرات المغادرة (الفرنسية)

حدود أفغانستان بعد سيطرة طالبان.. ما مخاوف دول الجوار؟

لم يحدث مثلها خلال 60 عاما الماضية.. نصر الله: التطورات بأفغانستان مفصلية وستكون لها تداعيات واسعة عالميا

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الجزيرة-أرشيف)
الأكثر قراءة
logo

الزائر نيبيرو يقترب.. هل حانت نهاية الحياة على الأرض حقا؟

أمر قرآني.. مدعي الجنائية الدولية يطالب الأفغان باستحضار آية في سورة المائدة

خان أكد استعداده للعمل مع جميع الأطراف في أفغانستان (رويترز)

رئيس المكتب السياسي لطالبان يصل قندهار والحركة تصدر عفوا عاما وتتعهد بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين

قصة أغرب من الخيال.. عائلة عراقية تنتظر ابنتهم المغربية بعد فراق طويل والخارجية العراقية تتكفل بنفقات تذكرتها وإقامتها

كوثر تنتظر على أحر من الجمر رؤية أهلها في العراق (الجزيرة)