بعد بيان عبر فيه عن حزنه لما يجري في أفغانستان.. أميركيون يهاجمون بوش الابن

أشار بوش إلى أن القوات الأميركية قضت على عدو وحشي وحرمت القاعدة من ملاذ آمن للعيش

قال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش إنه والسيدة الأولى السابقة لورا بوش يشعران "بحزن عميق" بشأن تطور الأحداث في أفغانستان.

وأضاف بوش الابن، في بيان صدر في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، أنه وزوجته يشاهدان تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق.

وتابع "قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير ومع الأميركيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير".

وأشار بوش إلى أن القوات الأميركية قضت على "عدو وحشي وحرمت القاعدة من ملاذ آمن للعيش"، وأن "الحرب على أفغانستان وفرت الأمن للأميركيين لعقدين من الزمان، كما وفرت ملايين فرص العمل".

وأضاف بوش أن طالبان لن تستطيع تدمير حلم الأفغان كون الأفكار لا تختفي بسهولة، وذكر أن الخيارات فيما يتعلق بالتعليم والحرية وتوفير الفرص هي ما تحدد فرص بقائهم ودعمهم.

أميركيون يهاجمون

وعقب البيان، حمّل العديد من الساسة والناشطين مسؤولية الحرب على أفغانستان لبوش، وذكّر المحلل السياسي بالمر ريبورت، بتصريحات بوش ونائبه ديك تشيني، حين قالا إن أميركا لن تستطيع الانتصار بأفغانستان.

كما حمله البعض المسؤولية حول انتقاله للحرب على العراق بعد تعثره في الانتصار على طالبان في أفغانستان، مما أدى "لاستنزاف الموارد والقوات الأميركية وبالطبع خسارة الحرب".

Many of us took direct action to challenge Bush’s wars, but journalists ignored our voices as Washington led us into multiple quagmires. We saw the pattern in Vietnam, and in British & Russian results in Afghanistan. We aim to help Congress stop the next war—before it starts. https://t.co/e2WHY22FuX — Shahid Buttar for Congress (@ShahidForChange) August 17, 2021

What did George W. Bush dodge better, this Iraqi journalist’s shoes (below) or blame for losing the war in Afghanistan by diverting America’s focus and resources to Iraq? pic.twitter.com/riIVoHk2lt — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) August 17, 2021

I am not seeing nearly enough in the mainstream media or Twitter about how badly George W. Bush sucked as president, and it is amazing that one person was able to stuff so many disasters into one presidency #Katrina #IraqWar #AfghanistanWar #GreatRecession — David Rothschild (@DavMicRot) August 17, 2021

I haven't seen any news regarding Afghanistan's oil pipelines. That was Bush's original reason for invasion that was planned before 9/11. Are they still being guarded or what? #Afghanishtan #Afghan #AfghanistanBurning — nickrosstech (@NickRossTech) August 17, 2021

وأشار مرشح الكونغرس شهيد بوتار، إلى أن الصحافة الأميركية تجاهلت الأصوات المناهضة للحرب على الرغم مما حدث بفيتنام، وكذلك خسارة روسيا وبريطانيا بأفغانستان، مضيفًا "إن كل ما نهدف له هو مساعدة الكونغرس لوقف الحرب المقبلة قبل بدايتها".

يذكر أن الرئيس الأسبق بوش الابن هو من أمر بغزو أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لمحاربة تنظيم القاعدة.