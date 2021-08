المأساة الفيتنامية تتكرر في أفغانستان.. هكذا غادرت الولايات المتحدة كابل بعد 20 عاما من الحرب

مرة بعد أخرى تتكرر مآسي الحروب ويحتفظ التاريخ بصور ومشاهد رمزية مكثفة تلخص الواقع المرير لسنوات الحرب والفاعلين فيها فضلا عن ضحاياها من الأبرياء والمدنيين.

فها هي الولايات المتحدة الأميركية كررت تجارب الغزو، وبعد سنوات من الحرب جاءت العاقبة لتتجلى في إحدى أشد اللحظات خزيا لها ولحلفائها بصور ستبقى عالقة في الذاكرة.

فصورة الطائرة الأميركية العسكرية وهي تغادر البلاد على عجل ووجل سيحفظها أرشيف التاريخ، إذ تحاول -مع إجلاء رعاياها- لملمة ما تبقى من كبريائها، وحولها جموع غفيرة من الأفغان تنشد الخلاص من المستقبل المجهول ولو على عجلات الطائرة.

Saigon moment again! Shocking images of desperate Afghan people chasing and scaling US military aircraft to flee show how ruthless the US is when it turns its back on its allies, leaving people they claimed to support feel betrayed. #Kabul #Afghanistan Congratulations India pic.twitter.com/s44JKEl3tO

— MinGraph (@Mingraph01) August 17, 2021