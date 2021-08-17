المأساة الفيتنامية تتكرر في أفغانستان.. هكذا غادرت الولايات المتحدة كابل بعد 20 عاما من الحرب

مرة بعد أخرى تتكرر مآسي الحروب ويحتفظ التاريخ بصور ومشاهد رمزية مكثفة تلخص الواقع المرير لسنوات الحرب والفاعلين فيها فضلا عن ضحاياها من الأبرياء والمدنيين.

فها هي الولايات المتحدة الأميركية كررت تجارب الغزو، وبعد سنوات من الحرب جاءت العاقبة لتتجلى في إحدى أشد اللحظات خزيا لها ولحلفائها بصور ستبقى عالقة في الذاكرة.

فصورة الطائرة الأميركية العسكرية وهي تغادر البلاد على عجل ووجل سيحفظها أرشيف التاريخ، إذ تحاول -مع إجلاء رعاياها- لملمة ما تبقى من كبريائها، وحولها جموع غفيرة من الأفغان تنشد الخلاص من المستقبل المجهول ولو على عجلات الطائرة.

Saigon moment again! Shocking images of desperate Afghan people chasing and scaling US military aircraft to flee show how ruthless the US is when it turns its back on its allies, leaving people they claimed to support feel betrayed. #Kabul #Afghanistan Congratulations India pic.twitter.com/s44JKEl3tO — MinGraph (@Mingraph01) August 17, 2021

Saigon then, Kabul now: Afghanistan airport evacuation compared with fall of Saigon in Vietnam War#Kabul pic.twitter.com/V2KNva8mwi — yahya saleem (@irsamyahya) August 16, 2021

وتضاف تلك الصور إلى صور مشابهة من فيتنام تعود لعام 1975 حيث الانسحاب الأميركي من سايغون، لتقابلها صور أفغان مذعورين يتعلقون بعجلات طائرات أميركية ثم يتساقطون منها صرعى، واحدا تلو الآخر، بعيد إقلاعها.

سيتذكر العالم تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الأفغان والمنطقة بمزيج من الحزن والغضب على 20 عاما قضتها الولايات المتحدة في أفغانستان وصرفت فيها ما لا يقل عن 2.261 تريليون دولار، حسب "مشروع تكاليف الحرب" (Cost of War) في جامعة براون، من دون أن تبني دولة يتمتع فيها الأفغان بأدنى متطلبات الحياة الكريمة.

Saigon 1975. Literally right now. pic.twitter.com/bK1qf0pcBH — HBX 16 (@BauxV16) August 16, 2021

مشهد تشبث بعض الأفغان بالطائرات المنطلقة وسقوطهم شكل إحدى أشد اللحظات عارا في تاريخ الغرب الحديث -كما قال معلقون عبر شبكات التواصل الاجتماعي- ليكون أيقونة تذكر حلفاء واشنطن دوما بما يمكن أن يفعله بهم الحليف في غفلة من الزمن.