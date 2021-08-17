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سياسة|مصر

القناة تحذف اللقاء.. متحدث طالبان مع أحمد موسى يثير الجدل بمصر

المذيع المصري أحمد موسى (مواقع التواصل الاجتماعي)
المذيع المصري أحمد موسى (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202103:49 AM (مكة المكرمة)

القاهرة – أثارت مداخلة هاتفية لأحد المتحدثين باسم حركة طالبان أمس الاثنين مع المذيع المقرب من الحكومة المصرية أحمد موسى، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهو ما دفع القناة لحذف فيديو المداخلة من مواقع التواصل الاجتماعي.

رواد مواقع التواصل تعجبوا من استضافة أحمد موسى المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم رغم أن موسى يصف الحركة بـ"الإرهابية" وأنها خطر يهدد العالم، ورغم تأكيداته أن كابل ستكون ملاذا آمنا لكافة "التنظيمات الإرهابية"، بحسب وصفه خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد".

ونقل مغردون أول تصريحات موسى عقب سيطرة طالبان على العاصمة كابل في البرنامج نفسه، والتي توقع فيها إعلان طالبان تأسيس إمارة أفغانستان الإسلامية، وقال إن "الخطر القادم من أفغانستان يهدد العالم مرة أخرى، كما حدث عام 2001، وإن العمليات الإرهابية ستعود بصورة أسرع مما تتوقعه الولايات المتحدة".

تساؤلات عجيبة

وقد تداول رواد مواقع التواصل عددا من الأسئلة التي وجهها أحمد موسى لمتحدث حركة طالبان، ووصفوها بأنها "غير منطقية"، مثل سؤاله عن سماح الحركة بوجود "عناصر إرهابية" على أرض أفغانستان، في وقت يصف فيه موسى الحركة بأكملها أنها "إرهابية".

كما تداولوا أسئلة أخرى رأوها غريبة مثل سؤال عن سماح طالبان بوجود الحفلات الموسيقية على التلفزيون الأفغاني، والقلق بشأن حرية الصحافة الأفغانية في عهد طالبان.

القناة تحذف اللقاء

السخرية التي نالها أحمد موسى بسبب استضافة متحدث طالبان، لم تُفرق بين مؤيد ومعارض في مصر، فبينما سخر منه المعارضون بسبب استضافة جماعة قال عنها هو إنها إرهابية، هاجمه أيضا مؤيدون للحكومة المصرية.

الجدل الكبير الذي أثارته المداخلة دفع القناة لحذفها من صفحاتها الخاصة بها في منصات التواصل الاجتماعيا بعد نشرها، إلا أن عددا من النشطاء أعادوا نشرها عبر حسابات أخرى.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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