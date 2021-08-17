القناة تحذف اللقاء.. متحدث طالبان مع أحمد موسى يثير الجدل بمصر

القاهرة – أثارت مداخلة هاتفية لأحد المتحدثين باسم حركة طالبان أمس الاثنين مع المذيع المقرب من الحكومة المصرية أحمد موسى، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهو ما دفع القناة لحذف فيديو المداخلة من مواقع التواصل الاجتماعي.

رواد مواقع التواصل تعجبوا من استضافة أحمد موسى المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم رغم أن موسى يصف الحركة بـ"الإرهابية" وأنها خطر يهدد العالم، ورغم تأكيداته أن كابل ستكون ملاذا آمنا لكافة "التنظيمات الإرهابية"، بحسب وصفه خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد".

ونقل مغردون أول تصريحات موسى عقب سيطرة طالبان على العاصمة كابل في البرنامج نفسه، والتي توقع فيها إعلان طالبان تأسيس إمارة أفغانستان الإسلامية، وقال إن "الخطر القادم من أفغانستان يهدد العالم مرة أخرى، كما حدث عام 2001، وإن العمليات الإرهابية ستعود بصورة أسرع مما تتوقعه الولايات المتحدة".

احمد موسي كان بيقول علي طالبان انها جماعه إرهابية.. النهارده بيستضيف الناطق بأسم المكتب السياسي لطالبان 😂 pic.twitter.com/rp969na9PS — 𝐌𝐨𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 𝐆𝐮𝐞𝐯𝐚𝐫𝐚✪ (@OfficialGuevara) August 16, 2021

قبل المداخله بدقيقتين كان يصفهم بالأرهابيين 😂😂😂 pic.twitter.com/iCqDsqYKaN — 💎 محمد فهد الشمري 🇰🇼 (@Fahad10Bo) August 16, 2021

لما تعرف ان متحدث طالبان في لقاء مع احمد موسي وعلي تلفزيون الدولة pic.twitter.com/YnMsIoAUrN — موسى🤝Mousa (@moussax7) August 16, 2021

احمد موسي عامل لقاء مع متحدث باسم طالبان 😳😳😳..

هو فيه ايه بيحصل في العالم pic.twitter.com/lHXB7QwyXU — AboBakr أبوبكر (@MahmoudAboBakr) August 16, 2021

تساؤلات عجيبة

وقد تداول رواد مواقع التواصل عددا من الأسئلة التي وجهها أحمد موسى لمتحدث حركة طالبان، ووصفوها بأنها "غير منطقية"، مثل سؤاله عن سماح الحركة بوجود "عناصر إرهابية" على أرض أفغانستان، في وقت يصف فيه موسى الحركة بأكملها أنها "إرهابية".

كما تداولوا أسئلة أخرى رأوها غريبة مثل سؤال عن سماح طالبان بوجود الحفلات الموسيقية على التلفزيون الأفغاني، والقلق بشأن حرية الصحافة الأفغانية في عهد طالبان.

احمد موسى عمل تروما لمتحدث طالبان اكتر من اللى حصلت فى كل معارك حياته …سأله بكل حماس وثقة انتم لن تسمحوا بتواجد اى عناصر ارهابية ع الأراضى الأفغانية …الراجل حصله ايرور شوية وبعدين قاله لا 😂😂😂😂

pic.twitter.com/hCYI0SBdCG — nora gamal (@noragamal68) August 17, 2021

احمد موسي وسؤال يعجز العلم عن تفسيره😳😳😳 pic.twitter.com/vZcpI4kBeN — Gad Adly (@Gadadly3) August 16, 2021

أحمد موسى للناطق بإسم المكتب السياسي لحركة #طالبان:

هل ممكن نجد أغاني و موسيقى في التلفزيون؟ pic.twitter.com/8xbn6i361X — المدار نيوز (@almdarnewsq8) August 16, 2021

القناة تحذف اللقاء

السخرية التي نالها أحمد موسى بسبب استضافة متحدث طالبان، لم تُفرق بين مؤيد ومعارض في مصر، فبينما سخر منه المعارضون بسبب استضافة جماعة قال عنها هو إنها إرهابية، هاجمه أيضا مؤيدون للحكومة المصرية.

الجدل الكبير الذي أثارته المداخلة دفع القناة لحذفها من صفحاتها الخاصة بها في منصات التواصل الاجتماعيا بعد نشرها، إلا أن عددا من النشطاء أعادوا نشرها عبر حسابات أخرى.

فكرة ان احمد موسي يستضيف المتحدث بإسم طالبان و ظهوره علي شاشه مصريه فده معناه ان مصر موجوده داخل افغانستان و بقوه

مكالمه زي دي مش مجرد مكالمه اعلاميه دي رساله واضحه ان مصر موجوده pic.twitter.com/blqvA8dbk2 — ‏ 🇪🇬 waleed hafez 🇪🇬 (@1st_is_EGYPT) August 16, 2021

الإعلامي المصري السيساوي أحمد موسى ، في حالة نشوة عارمة وسعادة غامرة ، أمس الاثنين ، وهو يتصل بالدكتور محمد نعيم، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان ، ويستمع إليه بأدب جم !!#أفغانستان pic.twitter.com/irB5JvxNxM — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 17, 2021