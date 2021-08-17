بعد سيطرة طالبان وخلال يومين.. أوزبكستان: أجبرنا 46 طائرة حربية أفغانية على الهبوط بعد اختراقها الحدود

أعلنت أوزبكستان أنها أجبرت 46 طائرة مروحية وحربية أفغانية على الهبوط داخل أراضيها بعد اختراقها الحدود، خلال زحف حركة طالبان باتجاه العاصمة كابل وسيطرتها عليها.

وقال المدعي العام في أوزبكستان أمس الاثنين إن 22 طائرة حربية و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود يومي السبت والأحد الماضيين، وعلى متنها 585 جنديا، وأُجبرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب.

وأضاف أن هذه الطائرات عبرت المجال الجوي لأوزبكستان بشكل غير قانوني.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأوزبكية أمس الاثنين إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة عسكرية أفغانية في مقاطعة سوركسونداريو (أقصى جنوبي أوزبكستان)، المتاخمة لأفغانستان، بعد عبورها الحدود بصورة غير قانونية.

ونقلت وكالة روسية عن وزارة الدفاع في أوزبكستان أن الطيار خرج من الطائرة لكنه أصيب، في حين بثّ ناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر من يعتقد أنه طيار أفغاني خلال إسعافه بعد إسقاط طائرته داخل الأراضي الأوزبكية.

وقالت أوزبكستان الأحد الماضي إنها احتجزت 84 جنديا أفغانيا عبروا الحدود وطلبوا المساعدة الطبية، وأفادت أنباء بأنها أعادت مئات الجنود الذين حاولوا عبور جسر عند الحدود بين البلدين.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن القائد الأفغاني المناهض لطالبان عبد الرشيد دوستم كان من بين عسكريين تمكنوا من الفرار نحو أوزبكستان عقب سيطرة الحركة على مدينة مزار شريف (عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان).