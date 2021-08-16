البث الحي
سياسة

تريليونا دولار وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى.. هذه حصيلة 20 عاما من الفشل الأميركي في أفغانستان

الحصيلة الأميركية المادية والبشرية كانت ثقيلة جدا في أفغانستان حيث أطول حروب الولايات المتحدة (غيتي)
الحصيلة الأميركية المادية والبشرية كانت ثقيلة جدا في أفغانستان حيث أطول حروب الولايات المتحدة (غيتي)
محمد المنشاوي
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202112:57 PM (مكة المكرمة)

واشنطن– أصدر "مشروع تكاليف الحرب" (Cost of War) في جامعة براون تحديثا لتحليلات دورية تُظهر أن حرب أفغانستان كلفت الخزانة الأميركية حتى الآن ما لا يقل عن 2.261 تريليون دولار، أي ما يقرب من 16 ألف دولار لكل دافع ضرائب فدرالي.

لكن التقرير يشير إلى أن هذه التكاليف هي أقل من الواقع، لأن الأرقام لا تشمل الأموال التي يبقى دفع تكلفتها فيما يتعلق بتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية لقدامى المحاربين في أفغانستان ولا مدفوعات الفائدة المستقبلية على الأموال التي تم اقتراضها لتمويل بقاء القوات الأميركية هناك لما يقرب من 20 عاما.

ويقدر التحليل أن 241 ألف شخص لقوا مصرعهم في حرب أفغانستان، من بينهم 2442 من أفراد الجيش الأميركي، وانتحار أضعاف هذا الرقم.

إضافة إلى مقتل ما يقرب من 4 آلاف متعاقد أميركي، كما أشارت إلى مقتل 1150 شخصا بين عسكريين ومتعاقدين من دول التحالف الدولي، إضافة لمقتل نحو 141 ألف أفغاني، من بينهم 43 ألفا من عناصر طالبان، وما يقرب من 60 ألفا من عناصر الشرطة والجيش الأفغاني، إضافة إلى 38 ألف مدني أفغاني. ونجم عن الحرب إصابة ما يقرب من 40 ألف أميركي، إضافة إلى مئات الآلاف من الأفغان.

ولا تشمل هذه الأرقام أقل الوفيات غير المباشرة الناجمة عن الجوع والمرض ونقص المياه، وأكثر من ذلك الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

أسئلة بلا أجوبة

وبقيت تكلفة الحرب في أفغانستان سؤالا بلا إجابة رسمية واضحة في العاصمة الأميركية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكلفة المادية. وتنقسم تكلفة الحرب إلى شق يتعلق بالخسائر البشرية، وآخر يرتبط بالتكلفة المادية.

وكانت تقارير نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن تكلفة الحرب في أفغانستان وصلت إلى تريليوني دولار، في حين أشارت تقارير أخرى، حكومية وغير حكومية، إلى أن التكلفة المادية للحرب لم تتخطَّ حاجز التريليون دولار، وينبع التناقض لاختلاف طرق الحساب، وتضمين بعض العناصر وتجاهل أخرى.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عدد الجنود الأميركيين الذين شاركوا في حرب أفغانستان على مدار الـ20 عاما الماضية بلغ 600 ألف جندي على فترات مختلفة، ولا يوجد منهم في أفغانستان حاليا إلا عدة آلاف يحمون سفارة بلادهم في كابل، وينقلون الدبلوماسيين والمتعاقدين الأميركيين لخارج أفغانستان.

تكلفة مالية غير واضحة

ولا تتفق الجهات الأميركية الحكومية المختلفة على وجود تكلفة واضحة ومحددة للحرب الأميركية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حرب في التاريخ الأميركي.

وأوضح سفير سابق خدم في عدة دول بالشرق الأوسط، وطلب عدم ذكر اسمه، أن من الصعوبة "التوصل إلى رقم محدد يعكس التكلفة المادية الدقيقة للحرب في أفغانستان، أو غيرها من الحروب".

ويضيف أن "لكل جهة حكومية طريقتها في حساب ما قامت به وأنفقت عليه، ولا يتم تجميع كل هذه الأنشطة من جهة حكومية واحدة، أي أن بعض التقديرات تكون لها مصداقية أكبر من غيرها".

ومع اطلاع الجزيرة نت على عدد من هذه التقديرات، كان من الواضح أن هناك بنودا تتم إضافتها في بعض الحالات، وبنودا أخرى يتم تجاهلها.

وعلى سبيل المثال، لم تذكر الصحف الأميركية نفقات تكلفة علاج المصابين والمعاقين نتيجة الحرب، أو تكلفة مصروفات وزارة الأمن الداخلي المتعلقة بمكافحة ومحاربة الإرهاب في تقاريرها.

ويشير السفير السابق إلى أن "بعض عناصر التكلفة المادية ستستمر عددا من السنين بعد الانسحاب، وهناك الآلاف من المصابين الأميركيين الذين سيستمرون في تلقي العلاج ومكافآت ومعاشات مالية".

تجميع لعدد من المصادر الصحفية والبحثية والحكومية الأميركية الرسمية (الجزيرة)

اتفاق الآن.. لماذا؟

ويعتقد السفير السابق أن "واشنطن هدفت إلى القضاء على تنظيم القاعدة، وتحقق هذا الهدف إلى حد كبير، كما أن واشنطن أدركت بعد كل هذه السنوات من الحرب أن حركة طالبان جزء من المجتمع الأفغاني لا يمكن لها القضاء عليه عسكريا".

ويوجّه معارضو الانسحاب الأميركي انتقادات حول 4 قضايا:

  • انتصرت طالبان وسيطرت على البلاد.
  • أفغانستان ما زالت المنتج الأول للأفيون في العالم.
  • أغلب الشعب الأفغاني يعاني من الفقر.
  • انتصار أفغانستان يعني التخلي عن المكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية، خاصة في مجال التعليم.
المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

واشنطن تطالب مواطنيها في أفغانستان بالاختباء وفرنسا تستعد لإجلاء رعاياها والناتو يوقف الطيران المدني

طالبت السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابل مواطنيها هناك بالاختباء في أماكنهم، في حين قررت فرنسا نقل سفارتها إلى منطقة قرب مطار كابل مؤكدة أن السفارة ستظل جاهزة لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين.

15/8/2021

أفغانستان.. سفارة واشنطن توقف العمليات القنصلية وجهود دبلوماسية لعقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن

دعت واشنطن رعاياها في أفغانستان إلى عدم التوجه إلى السفارة الأمريكية في كابل أو مطار العاصمة الأفغانية، فيما يعقد البرلمان البريطانية جلسة طارئة، وسط جهود روسية لعقد جلسة لمجلس الأمن.

15/8/2021
المزيد من سياسة

مكانه لا يزال مجهولا.. تفاصيل مثيرة عن هروب الرئيس الأفغاني

(الجزيرة)

أكاديمي أميركي: انهيار أفغانستان قد يعني مصاعب لأعداء الولايات المتحدة

حركة طالبان تمكنت من السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل ومطار المدينة العسكري (الفرنسية)

مقال بنيويورك تايمز: بايدن سيدخل التاريخ باعتباره الرئيس الذي أشرف على آخر عمل مذل بأفغانستان

مروحية عسكرية أميركية تحلق فوق سفارة الولايات المتحدة في كابل لإجلاء الرعايا الأميركيين من أفغانستان (وكالة الأنباء الفرنسية)

الرئيس الإيراني: هزيمة أميركا في أفغانستان فرصة لسلام دائم

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (الجزيرة)
الأكثر قراءة

حركة طالبان.. النشأة والفكر والتنظيم

قادة طالبان أثناء تسليم القصر الجمهوري

شاهد- لحظة سقوط أفغان تعلقوا بعجلات طائرة عسكرية أميركية في كابل

(الجزيرة)

وزير الدفاع البريطاني غالب دموعه وهذه حصيلة تدخل بلاده بعد 20 عاما.. 31 مليار دولار وآلاف القتلى والجرحى

مئات الجنود البريطانيين في طريقهم إلى أفغانستان للإشراف على إجلاء الدبلوماسيين والرعايا البريطانيين (رويترز)

حركة طالبان: الوضع في كابل تحت السيطرة ومقاتلونا باشروا بجمع السلاح من المدنيين

(الجزيرة)