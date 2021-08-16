دعت واشنطن رعاياها في أفغانستان إلى عدم التوجه إلى السفارة الأمريكية في كابل أو مطار العاصمة الأفغانية، فيما يعقد البرلمان البريطانية جلسة طارئة، وسط جهود روسية لعقد جلسة لمجلس الأمن.
وزير الدفاع الأميركي يلوم الجيش الأفغاني لعدم المقاومة وقلق بالكونغرس من وصول أسلحة حديثة لطالبان
16/8/2021
نقل مراسل شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان التقى قادة طالبان في الدوحة، وحذرهم من مهاجمة الأميركيين أثناء عملية الإجلاء من كابل.
وقالت الشبكة إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعرب خلال إحاطة لمجلس النواب صباح أمس الأحد عن خيبة أمله الكبيرة، ملقيا اللوم على الجيش الأفغاني لعدم المقاومة في مواجهة الزحف السريع لمسلحي طالبان.
ونقلت فوكس نيوز عن أوستن قوله للمشرعين خلال الإحاطة إنه "لا يمكنك شراء قوة الإرادة ولا القيادة".
كما نقلت الشبكة عن نائب أميركي قوله إن أعضاء مجلس النواب قلقون من أن المعدات والأسلحة الحديثة التي قدمتها واشنطن للقوات الأفغانية أصبحت الآن في أيدي طالبان.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية