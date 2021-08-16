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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

وزير الدفاع الأميركي يلوم الجيش الأفغاني لعدم المقاومة وقلق بالكونغرس من وصول أسلحة حديثة لطالبان

أوستن خلال أفادة سابقة أدلى بها في جلسة لمجلس الشيوخ (رويترز)
أوستن خلال أفادة سابقة أدلى بها في جلسة لمجلس الشيوخ (رويترز)
16/8/2021

نقل مراسل شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان التقى قادة طالبان في الدوحة، وحذرهم من مهاجمة الأميركيين أثناء عملية الإجلاء من كابل.

وقالت الشبكة إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعرب خلال إحاطة لمجلس النواب صباح أمس الأحد عن خيبة أمله الكبيرة، ملقيا اللوم على الجيش الأفغاني لعدم المقاومة في مواجهة الزحف السريع لمسلحي طالبان.

ونقلت فوكس نيوز عن أوستن قوله للمشرعين خلال الإحاطة إنه "لا يمكنك شراء قوة الإرادة ولا القيادة".

كما نقلت الشبكة عن نائب أميركي قوله إن أعضاء مجلس النواب قلقون من أن المعدات والأسلحة الحديثة التي قدمتها واشنطن للقوات الأفغانية أصبحت الآن في أيدي طالبان.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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