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سياسة|عُمان

مفتي سلطنة عُمان يهنئ الأفغان بـ"الفتح المبين" بعد سيطرة حركة طالبان

مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي (مواقع التواصل الاجتماعي)
مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي (مواقع التواصل الاجتماعي)
16/8/2021

وجّه مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي التهنئة إلى الشعب الأفغاني على سيطرة حركة طالبان على البلاد و"النصر العزيز على الغزاة المعتدين".

وكتب المفتي العماني في حسابه على تويتر "نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين، ونتبع ذلك تهنئة أنفسنا وتهنئة الأمة الإسلامية جميعا بتحقيق وعد الله الصادق".

وأعرب عن أمله بأن يكون الشعب الأفغاني يدا واحدة في مواجهة جميع التحديات.

وأضاف الخليلي "إننا لنتفاءل، ونرجو من الله أن يكون هذا النصر العتيد جامعا لأمة الإسلام جميعا حتى يتوالى لهم النصر ويحرروا كل شبر من ترابهم المحتل ويخلصوا المستضعفين مما يرزحون تحته من نير الظلم".

كما أعرب مفتي سلطنة عمان عن أمله بقرب تحرير المسجد الأقصى وجميع الأراضي المحتلة من حوله، و"تغسل الأمة عن جبينها عار الاحتلال".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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