رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين يقدم استقالة حكومته للملك

قدم رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين استقالة حكومته للملك، اليوم الاثنين، في وقت أعلن فيه القصر الملكي أن الانتخابات ليست الخيار الأمثل للبلاد.

وقال ياسين في تصريحات، عقب إعلان استقالته، إنه يأمل تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أعلن القصر الملكي أن ياسين الذي عُيّن رئيسا للوزراء في مارس/آذار 2020 سيواصل العمل في تسيير أعمال الحكومة ريثما يُعيّن رئيس وزراء جديد.

ونقلت رويترز عن القصر الملكي الماليزي بعد استقالة رئيس الوزراء أن الانتخابات ليست الخيار الأمثل للبلاد.

ورغم أن محيي الدين ياسين (74 عاما) نجح على مدى 18 شهرا في إدارة الصراع داخل حكومته وخارجها، فإن كثيرا من المراقبين توقعوا أخيرا أن أيامه باتت معدودة في سدّة الحكم، وذلك بعد رفع أحزاب موالية ومعارضة قوائم بأسماء ممثليها في البرلمان إلى الملك، تؤكد فقدان الحكومة دعم الأغلبية البرلمانية.

وكان الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه خيّر رئيس الوزراء بين الاستقالة أو التصويت على الثقة في البرلمان.