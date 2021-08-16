قطر تدعو إلى تسوية شاملة تستوعب الجميع في أفغانستان

قالت الخارجية القطرية -في بيان- إن دولة قطر تتابع عن كثب التطورات المتسارعة للأوضاع في العاصمة الأفغانية كابل، وتدعو إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في كافة الأراضي الأفغانية.

وأكد البيان ضرورة العمل عاجلا على انتقال سلمي للسلطة يمهد لتسوية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الأفغانية، وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشددت دولة قطر على ضرورة ضمان سلامة المدنيين في مختلف المناطق الأفغانية.

وأضافت الخارجية أن قطر تجدد التزامها بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإحلال السلام الدائم في أفغانستان، بما يحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتطور.

وطالب مطلق القحطاني مبعوث وزير الخارجية القطري للوساطة في تسوية النزاعات بضرورة الانتقال السلمي للسلطة هناك.

وشدد المبعوث القطري على أن دولة قطر ستستمر في دورها لتحقيق السلام في أفغانستان، وأوضح القحطاني أن الاعتراف بالخطوات التي تقوم بها حركة طالبان ترجع لما تقرره كل دولة.