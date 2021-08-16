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سياسة|فلسطين

صفارات الإنذار تدوي في سديروت بعد إطلاق صاروخ من غزة

صواريخ المقاومة الفلسطينية تنطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل من حين لآخر (رويترز)
صواريخ المقاومة الفلسطينية تنطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل من حين لآخر (رويترز)
16/8/2021

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في بلدة سديروت بجنوبي إسرائيل قرب حدود قطاع غزة اليوم الاثنين.

وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية العامة أن صاروخا أُطلق من القطاع على ما يبدو، وأن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ اعترضته.

وبدوره كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على حسابه على موقع تويتر، أن قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراضها.

وقال شهود عيان إن العديد من السكان في المنطقة اضطروا إلى دخول غرفهم المحصنة وأخذ الحيطة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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