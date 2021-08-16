دعت الأمم المتحدة الأطراف الأفغانية إلى ضبط النفس، في حين يستعد مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع بأفغانستان، وأعلنت باريس أنها تراقب الوضع عن كثب، كما تحاول لندن حشد موقف دولي ضد الاعتراف بسلطة طالبان.
انتشار أمني وفوضى بالمطار.. مشاهد متفرقة من كابل بعد سيطرة طالبان
أظهرت صور ومشاهد متداولة على مواقع التواصل انتشار مقاتلي حركة طالبان في أحياء كابل، كما ظهرت حالة من الازدحام والفوضى في مطار حامد كرزاي الدولي مع تزايد عمليات الإجلاء إلى الخارج.
وبعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على العاصمة ودخولها القصر الرئاسي، انتشرت بعض مقاطع الفيديو المصورة من داخل مطار كابل، حيث تسود حالة من الفوضى والازدحام الشديد، وافترش بعض المسافرين صالات وساحات المطار.
Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk
— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021
#Kabul airport this evening. People are waiting near the runway to escape by air.#hkia #afghanistan pic.twitter.com/3wf3tu47h9
— Stefanie Glinski (@stephglinski) August 15, 2021
وأظهرت بعض المقاطع حالات الازدحام داخل بعض الطائرات قبل الإقلاع، ومحاولة الركاب الصعود إليها.
This is happening right now aboard KamAir destined for Istanbul. (Video sent by a friend) https://t.co/RfLVbKeh9Z pic.twitter.com/kGiLwJH1Ka
— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021
كما كشفت صور أخرى -نشرها صحفيون مقربون من حركة طالبان- عن نشر الحركة حواجز ونقاط تفتيش في شوارع وأحياء كابل.
The organized Units of Taliban in Kabul. pic.twitter.com/c9bE7xH67c
— Muhammad Jalal (@MJalal700) August 15, 2021
Taliban have setup checkpoints for security of civilians in Kabul. pic.twitter.com/zMNEdiMlZL
— Muhammad Jalal (@MJalal700) August 15, 2021
وفي الصور التالية يظهر وصول تعزيزات عسكرية لحركة طالبان إلى كابل من أجل تأمين القصر الرئاسي وباقي المقرات الحكومية.
د کابل ښار او ارګ د امنیت لپاره د اسلامي امارت تازه دمي قواوي کابل ته ورسیدې. pic.twitter.com/mY3aabOSpl
— Ahmadullah Muttaqi (@Ahmadmuttaqi01) August 15, 2021
— صلاح الدین ایوبي (@Ayubi78) August 15, 2021
وقالت وسائل إعلام أفغانية إن مسؤول أمن كابل التابع لحركة طالبان عبد الرقيب حقاني تعهد بعودة جميع الموظفين إلى وظائفهم قريبا.
عبدالرقیب حقاني له آریانا نیوز سره په یوه مرکه کې د کابل د اوسیدونکیو د خوندیتوب په اړه له امنیتي تدابیرو خبر ورکوي او په دې اړه وایي، چې ټول کارمندان به ډېر ژر بېرته خپلو کارونو ته ستانه شي.#ArianaNews pic.twitter.com/k4Z31K2418
— Ariana News (@ArianaNews_) August 15, 2021