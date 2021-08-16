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سياسة|أفغانستان

انتشار أمني وفوضى بالمطار.. مشاهد متفرقة من كابل بعد سيطرة طالبان

عائلات من سكان كابل تنقل أغراضها للمغادرة تزامنا مع دخول طالبان (الأناضول)
عائلات من سكان كابل تنقل أغراضها للمغادرة تزامنا مع دخول طالبان (الأناضول)
16/8/2021

أظهرت صور ومشاهد متداولة على مواقع التواصل انتشار مقاتلي حركة طالبان في أحياء كابل، كما ظهرت حالة من الازدحام والفوضى في مطار حامد كرزاي الدولي مع تزايد عمليات الإجلاء إلى الخارج.

وبعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على العاصمة ودخولها القصر الرئاسي، انتشرت بعض مقاطع الفيديو المصورة من داخل مطار كابل، حيث تسود حالة من الفوضى والازدحام الشديد، وافترش بعض المسافرين صالات وساحات المطار.

وأظهرت بعض المقاطع حالات الازدحام داخل بعض الطائرات قبل الإقلاع، ومحاولة الركاب الصعود إليها.

كما كشفت صور أخرى -نشرها صحفيون مقربون من حركة طالبان- عن نشر الحركة حواجز ونقاط تفتيش في شوارع وأحياء كابل.

وفي الصور التالية يظهر وصول تعزيزات عسكرية لحركة طالبان إلى كابل من أجل تأمين القصر الرئاسي وباقي المقرات الحكومية.

وقالت وسائل إعلام أفغانية إن مسؤول أمن كابل التابع لحركة طالبان عبد الرقيب حقاني تعهد بعودة جميع الموظفين إلى وظائفهم قريبا.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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