الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي يعلن تشكيل لجنة للإشراف على انتقال السلطة ومنع الفوضى

أعلن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أنه تواصل مع زعماء حركة طالبان لحل الأزمة الأفغانية، بما وصفها بطرق سلمية وأخوية.

وأضاف كرزاي أنه بعد مغادرة الرئيس أشرف غني والمسؤولين عن البلاد العاصمة كابل، ومنعا لحدوث فوضى؛ تشكلت لجنة مكونة من 3 أشخاص لنقل السلطة بصورة سلمية.

وقال كرزاي -الذي شغل منصب رئيس أفغانستان بعد الغزو الأميركي بين عامي 2001 و2014، قبل أن يخلفه غني- إن اللجنة مكونة منه نفسه بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، والقائد المخضرم إبان "الجهاد الأفغاني" وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار.

ودعت اللجنة قوات الحكومة الأفغانية ومقاتلي طالبان في العاصمة كابل إلى منع الفوضى، والحفاظ على ضبط النفس.

ورحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتشكيل اللجنة الأفغانية للإشراف على انتقال السلطة في البلاد، وأعرب ظريف -في تغريدة عبر تويتر- عن أمله أن يؤدي تنسيق اللجنة إلى الحوار والانتقال السلمي للسلطة في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال الوزير الإيراني إن العنف والحرب مثل الاحتلال لا يحلان المشاكل أبدا، مؤكدا أن بلاده مستعدة لمواصلة جهود إرساء السلام.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الأحد إن السفارة الإيرانية في كابل تم تقليص عدد الموظفين فيها، بسبب الأحداث الجارية.

وأعربت إيران -التي تشترك في حدود بطول 921 كيلومترا مع أفغانستان- عن قلقها إزاء تطور الوضع الأمني في أفغانستان، خلال الأيام الأخيرة، مع تأكيد أن دبلوماسييها في أمان.

ودعت إيران -التي حافظت على اتصالات مع كل من الحكومة الأفغانية وطالبان- مرارا وتكرارا إلى تشكيل حكومة شاملة في كابل.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد بالتزامن مع إعلان طالبان دخولها العاصمة كابل الأحد.