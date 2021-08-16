غضب وإضراب في جنين.. استشهاد 4 فلسطينيين إثر مواجهة مع قوة اقتحام إسرائيلية

استشهد 4 شبان فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحموا مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اختطف جثماني اثنين من الشهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد الشبان: صالح أحمد محمد عمار، وأمجد إياد حسينية من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف، ونور الدين عبد الإله جرار من مدينة جنين.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم جنين قرابة الساعة الرابعة فجرا، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين والجنود الإسرائيليين.

وقال الناشط في المخيم محمد أبو الفدا الشلبي في اتصال هاتفي بالجزيرة نت إن عشرات الجنود اقتحموا المخيم عبر مركبات خاصة تحمل لوحات تسجيل فلسطينية يعتقد أنها شاحنات تبريد البوظة (حلوى مجمدة)، وداهموا منازل مواطنين واعتلوا أسطحها ولا سيما فرق القناصة قبل أن تتوغل قوات راجلة أخرى إلى المخيم وبين أزقته وتقع مواجهات عنيفة بين المقاومين والجنود.

من نقطة صفر .. #شاهد| شاب فلسطيني يطلق النار تجاه قوات الاحتلال خلال الاشتباكات التي اندلعت بعد اقتحام مخيم جنين وأسفرت عن ارتقاء عدة شهـداء. pic.twitter.com/svDGMHOIKU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 16, 2021

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، وفقا لشهود عيان.

ونقلت وكالة رويترز عن محافظ جنين أكرم الرجوب قوله في تصريحات لصوت فلسطين إن "عدد الشهداء 4، اثنان منهم تحتجزهما قوات الاحتلال"، وأضاف "العملية العسكرية الإسرائيلية كانت سريعة وتم خلالها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف".

وعادة ما يتصدى مقاومون فلسطينيون في مدينة جنين للاقتحامات الإسرائيلية.

​​​​​​​بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين الإضراب التجاري العام والحداد.