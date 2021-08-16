البث الحي
سياسة|فلسطين

غضب وإضراب في جنين.. استشهاد 4 فلسطينيين إثر مواجهة مع قوة اقتحام إسرائيلية

عادة ما يتصدى مقاومون فلسطينيون في مدينة جنين للاقتحامات الإسرائيلية (رويترز)
عادة ما يتصدى مقاومون فلسطينيون في مدينة جنين للاقتحامات الإسرائيلية (رويترز)
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202112:43 PM (مكة المكرمة)

استشهد 4 شبان فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحموا مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اختطف جثماني اثنين من الشهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد الشبان: صالح أحمد محمد عمار، وأمجد إياد حسينية من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف، ونور الدين عبد الإله جرار من مدينة جنين.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم جنين قرابة الساعة الرابعة فجرا، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين والجنود الإسرائيليين.

وقال الناشط في المخيم محمد أبو الفدا الشلبي في اتصال هاتفي بالجزيرة نت إن عشرات الجنود اقتحموا المخيم عبر مركبات خاصة تحمل لوحات تسجيل فلسطينية يعتقد أنها شاحنات تبريد البوظة (حلوى مجمدة)، وداهموا منازل مواطنين واعتلوا أسطحها ولا سيما فرق القناصة قبل أن تتوغل قوات راجلة أخرى إلى المخيم وبين أزقته وتقع مواجهات عنيفة بين المقاومين والجنود.

 

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، وفقا لشهود عيان.

ونقلت وكالة رويترز عن محافظ جنين أكرم الرجوب قوله في تصريحات لصوت فلسطين إن "عدد الشهداء 4، اثنان منهم تحتجزهما قوات الاحتلال"، وأضاف "العملية العسكرية الإسرائيلية كانت سريعة وتم خلالها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف".

وعادة ما يتصدى مقاومون فلسطينيون في مدينة جنين للاقتحامات الإسرائيلية.

​​​​​​​بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين الإضراب التجاري العام والحداد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مكانه لا يزال مجهولا.. تفاصيل مثيرة عن هروب الرئيس الأفغاني

(الجزيرة)

أكاديمي أميركي: انهيار أفغانستان قد يعني مصاعب لأعداء الولايات المتحدة

حركة طالبان تمكنت من السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل ومطار المدينة العسكري (الفرنسية)

مقال بنيويورك تايمز: بايدن سيدخل التاريخ باعتباره الرئيس الذي أشرف على آخر عمل مذل بأفغانستان

مروحية عسكرية أميركية تحلق فوق سفارة الولايات المتحدة في كابل لإجلاء الرعايا الأميركيين من أفغانستان (وكالة الأنباء الفرنسية)

الرئيس الإيراني: هزيمة أميركا في أفغانستان فرصة لسلام دائم

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (الجزيرة)
الأكثر قراءة

حركة طالبان.. النشأة والفكر والتنظيم

قادة طالبان أثناء تسليم القصر الجمهوري

شاهد- لحظة سقوط أفغان تعلقوا بعجلات طائرة عسكرية أميركية في كابل

(الجزيرة)

وزير الدفاع البريطاني غالب دموعه وهذه حصيلة تدخل بلاده بعد 20 عاما.. 31 مليار دولار وآلاف القتلى والجرحى

مئات الجنود البريطانيين في طريقهم إلى أفغانستان للإشراف على إجلاء الدبلوماسيين والرعايا البريطانيين (رويترز)

حركة طالبان: الوضع في كابل تحت السيطرة ومقاتلونا باشروا بجمع السلاح من المدنيين

(الجزيرة)