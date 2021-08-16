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سياسة|إيران

الرئيس الإيراني: هزيمة أميركا في أفغانستان فرصة لسلام دائم

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (الجزيرة)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (الجزيرة)
16/8/2021

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين إن "الإخفاق العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان يتيح فرصة لتحقيق سلام دائم في البلاد".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيسي قوله إن ضمان الاستقرار في أفغانستان يعدّ أولوية، مشددا على أن إيران ستساعد على تحقيق ذلك، بصفتها دولة جارة وصديقة.

ودعا الرئيس الإيراني الأطراف الأفغانية كافة للعمل على تحقيق وفاق وطني في أفغانستان.

ولم يذكر البيان الرئاسي بشكل مباشر حركة طالبان أو سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد خلال المدة الماضية، وصولا إلى دخولها كابل أمس الأحد.

لكنه نقل عن رئيسي تأكيده أن بلاده ترصد بانتباه التطورات في أفغانستان، وتولي أهمية لعلاقات حسن الجوار مع جارتها التي تتشارك وإياها حدودا بطول أكثر من 900 كلم.

وأشار البيان إلى أن رئيسي طلب من وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني رفع تقارير دورية إليه عن تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وسيطرت حركة طالبان على البلاد في ظل انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني، مع قرب إنجاز انسحاب القوات الأميركية بعد وجود استمر 20 عاما.

واتهمت واشنطن إيران في الماضي بتقديم مساعدات في الخفاء لمقاتلي طالبان ضد القوات الأميركية، لكن إيران -التي تقول إنها تدعم وجود حكومة أفغانية شاملة تضم جميع العرقيات والطوائف- نفت الاتهامات الأميركية وطالبتها بالانسحاب من أفغانستان.

وتستضيف إيران منذ أعوام على أرضها أكثر من 3.46 ملايين أفغاني، وفق أرقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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