أفغانستان.. 10 قتلى نتيجة الفوضى وإطلاق النار في مطار كابل وطالبان تنشر عناصرها في جميع أنحاء العاصمة

أفاد مصدر أمني أفغاني -للجزيرة- ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الفوضى في مطار كابل إلى 10 أشخاص. من جهتها، جددت حركة طالبان تأكيدها على أن الأوضاع في العاصمة آمنة وتحت السيطرة.

وأضاف المصدر أن الوافدين إلى مطار كابل دخلوا من جميع الجهات رغم وجود القوات الأجنبية بما فيها الأميركية التي تحاول إجلاء مواطنيها والموظفين الأفغان العاملين معها.

وتكدس مئات الأفغان في مطار كابل في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابل أمس الأحد.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو حالات الازدحام داخل بعض الطائرات قبل الإقلاع، ومحاولة الركاب الصعود إليها.

