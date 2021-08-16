"أبو الاقتصاد المصري".. طلعت حرب سعى لإنقاذ البلاد من التبعية الأجنبية

القاهرة- في قلب القاهرة، يمتد شارع طلعت حرب المؤدي إلى ميدان التحرير الذي شهد ثورة المصريين ضد حاكمهم قبل 10 أعوام، وكأنه أحد الشرايين التي ضخت الحشود في 25 يناير/كانون الثاني 2011 من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.

ربما تنطوي الأمور على قدر من الصدفة أو تبدو حتمية تاريخية، ليحمل الشارع المؤدي إلى ميدان التحرير اسم رجل أحدث ثورة لتمصير اقتصاد البلاد ونهضتها لاحقا قبل نحو 100 عام.

خطوات طلعت حرب في محاولة نهضة مصر عبر تمصير الاقتصاد ومن ثم تنميته تكللت بالنجاح عام 1920، بتأسيس أول بنك وطني، وهو ما أسهم في حفر اسمه بالتاريخ المصري الحديث وحصوله على لقب "أبو الاقتصاد المصري"، حيث ظل اسم طلعت حرب مقترنا في الوعي الجمعي المصري بكيفية الخلاص من التبعية للاستعمار من خلال أوراق المال.

نشأة وطنية

في حي الحسين بالقاهرة حيث تنطق الشوارع والبيوت والبشر بالأصالة والمصرية، ولد محمد طلعت حرب في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1867، لأب يعمل موظفا بهيئة السكك الحديدية.

أراد الأب لابنه أن يبدأ رحلة التعليم عبر قاطرة الدين أولا فحفظ طلعت حرب القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية ومنها إلى مدرسة التوفيقية الثانوية، وبعد ذلك اختار دراسة القانون وحصل على شهادة مدرسة الحقوق عام 1889.

خلال الدراسة الجامعية، لم ينغلق حرب على الدراسة الأكاديمية للقانون فكان واسع الاطلاع واهتم بالقراءات الاقتصادية واللغات، فأجاد الفرنسية وأصبح على دراية كبيرة بعلوم الاقتصاد.

بعد التخرج من مدرسة الحقوق التحق للعمل في القسم القضائي بالدائرة السنية، وهي الهيئة التي كانت تدير أملاك الأسرة الحاكمة، ثم أصبح رئيسا لإدارة المحاسبات، وعام 1891 أصبح مديرا لمكتب المنازعات خلفا للزعيم الوطني محمد فريد، وسرعان ما تم تعيينه في منصب مدير قلم القضايا.

والتفوق الوظيفي في إدارة المشروعات أكسبه صيتا ودفع عددا من الأعيان للاستعانة به في إدارة أملاكهم، وهو ما زاد من خبراته الاقتصادية.

بوادر التمصير

كان عام 1905 هو بداية الظهور الحقيقي لطلعت حرب كرجل اقتصاد وطني بارز، حيث تم تعيينه مديرا لشركة "كوم إمبو" بمركزها الرئيسي بالقاهرة، ومنها انتقل للشركة العقارية المصرية، والتي عمل على تمصيرها، حتى أصبحت غالبية أسهمها ملكا لأبناء الوطن.

وفي عام 1908 أسس شركة تستهدف تقديم قروض مالية لأصحاب الأعمال الصغيرة المتعثرة -عادة ما كانوا مصريين- وسماها شركة التعاون المالي والتجاري.

تلك الخطوات المتأنية نحو التمصير كانت ممهدة لخطوة واسعة حلم بها حرب وهي إنشاء أول بنك وطني مصري، واستغل انعقاد المؤتمر المصري الأول عام 1911 لتحقيق حلمه.

خلال المؤتمر الذي نظمه حزبا الأمة والوطني، طرح فكرة إنشاء بنك برؤوس أموال مصرية، وهي الفكرة التي لاقت قبولا كبيرا من جانب المشاركين بالمؤتمر، وانتهوا إلى إعداد دراسة كافية عن المصارف الوطنية في أوروبا، استعدادا لتأسيس أول مؤسسة مالية وطنية.

وفي العام نفسه، أصدر حرب كتاب "علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك المصريين" والذي طرح فيه فكرته بطريقة واضحة وشاملة، ليمهد أذهان المصريين وبخاصة أصحاب رؤوس الأموال لأول بنك مصري.

وبينما كان أبو الاقتصاد المصري يستعد لأولى الخطوات العملية نحو تحقيق حلمه عبر السفر إلى أوروبا لنقل الخبرة الأجنبية في إدارة المصارف الوطنية، اندلعت الحرب العالمية الأولى ليدخل اقتصاد مصر في نفق المعاناة ومن ثم يقع الحلم في خانة الركود.

تمصير الاقتصاد

عانى المصريون من ظروف اقتصادية صعبة جراء نشوب الحرب العالمية الأولى، واحتد الظرف السياسي بنفي الزعيم الوطني سعد زغلول ما أدى لاندلاع ثورة 1919.

ودفعت الطاقة الوطنية التي تأججت في وجدان طلعت حرب بسبب الثورة إلى الإصرار على التخلص من التبعية الأجنبية، عبر السبب الأساسي لانتفاضة الشعب وهو الاقتصاد.

في ذلك الوقت لم يكن هناك أي بنك وطني يعمل في البلاد، وكان السوق المصرفي يقتصر على مجموعة من البنوك الأجنبية، حتى أن الحكومة المصرية كانت تودع أموالها لدى البنك الأهلي التابع لسلطة الاحتلال رغم علمها أنه يرسل ودائعه إلى الخارج.

كان الاقتصاد المصري في قبضة غير المصريين أوائل القرن الماضي لدرجة أن الرأسمال الأجنبي بلغ حوالي 91% من إجمالي رؤوس أموال الشركات العاملة بالبلاد عام 1914، ذلك ما جعل طلعت حرب يتحرك في اتجاه التمصير وأولى خطواته في سبيل ذلك كانت بدء حملة لتأسيس بنك وطني.

وسرعان ما نجح في إقناع 126 مصريا بالمشاركة في اكتتاب لإنشاء شركة مساهمة لتأسيس بنك وطني، بقيمة مالية بلغت 80 ألف جنيه مثلت 20 ألف سهم.

وتم توقيع عقد تأسيس الشركة في مارس/آذار 1920، وفي الشهر التالي نشرت صحيفة الوقائع المصرية -الجريدة الرسمية للدولة- مرسوم تأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "بنك مصر" على أن يكون رأس مال البنك مصريا بإدارة مصرية ولغة تعامل عربية.

البنك والتنمية

ركز بنك مصر على إنشاء شركات تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار الإنتاج الزراعي في تنمية قطاع الصناعة.

وعلى ذلك أسس البنك مجموعة كبيرة من الشركات ومنها مصر للغزل والنسيج، ومصر لصناعة الورق، ومصر لحلج القطن، ومصر للكتاب، وأيضا مصر لغزل الحرير، ومصر للمستحضرات الطبية، ومصر لمستحضرات التجميل، ومصر للتأمين، ومصر للمناجم، وكذلك مصر لتكرير البترول، ومصر للسياحة، ومصر للنقل البحري والنهري.

وبدا طلعت حرب مهتما بالحركة الثقافية والفنية وهو ما ظهر في إدارته للبنك الذي أنشأ شركة مصر للطباعة عام 1922، وشركة مصر لصناعة السينما "أستديو مصر" عام 1927.

ولم يمر عامان على افتتاح البنك، حتى أصبحت له عدة فروع في عدة محافظات ثم امتد الطموح لإنشاء فروع له ببلدان أجنبية، وبالفعل تم إنشاء أول فروعه الأجنبية، في باريس عام 1926 لخدمة المصريين المسافرين إلى فرنسا، وفي عام 1930 تأسس فرع آخر في لبنان ثم في المملكة العربية السعودية.

إنجازات أخرى

يتربط اسم طلعت حرب ببنك مصر وكأن مسيرته تخلو من أي إنجاز آخر، لكن للرجل إسهامات أخرى في مجالات متنوعة فكان سياسيا بارزا في الحركة الوطنية أوائل القرن الماضي، وهو ما أهّله ليصبح عضوا بمجلس الشيوخ.

كذلك كان من الأعضاء البارزين بالجمعية الجغرافية المصرية، وله عدة مؤلفات اقتصادية منها "مصر وقناة السويس" الذي تصدى فيه لمحاولات تمديد عقد امتياز قناة السويس عام 1910، وكتاب "علاج مصر الاقتصادي" عام 1911.

إلى ذلك، تبنى حرب وجهة النظر المعاكسة لمفهوم تحرير المرأة التي روج لها الكاتب قاسم أمين مطلع القرن الماضي، وقدم عدة كتب يفند فيها آراءه ومنها "المرأة والحجاب" و"فصل الخطاب في المرأة والحجاب" و"البراهين البينات على وجوب تعليم البنات" و"تاريخ دولة العرب والإسلام".

كما كان أبو الاقتصاد المصري محبا للشعر ونظم عددا من القصائد، وأصدر كتاب "غاية الأدب في صناعات شعر العرب".

وتقديرا لمجهوداته في مجال الاقتصاد منحه الملك فؤاد الأول لقب باشا عام 1931 عقب افتتاح شركة الغزل والنسيج، وأهداه ملك السعودية، عبد العزيز آل سعود كسوة باب الكعبة عام 1937 تقديرا لما أقامه من مشروعات تنموية بالمملكة.

نهاية الرحلة

بعد أكثر من 30 عاما بين حلم وحقيقة تأسيس مصرف وطني، كان طبيعيا أن يقترن رحيل طلعت حرب عن الحياة بانتهاء رحلته مع بنك مصر.

مع بوادر اندلاع حرب عالمية ثانية، بدأ بنك مصر يتأثر ماليا جراء سحب المودعين أموالهم منه ومن بينهم صندوق التوفير الحكومي، وحاول حرب وقتئذ إقناع وزير المالية بإعادة الودائع الحكومية غير أن محاولاته باءت بالفشل.

التعنت الحكومي تجاه بنك مصر وقف وراءه رئيس الوزراء حينئذ علي ماهر، الذي كان على خلاف مع طلعت حرب بسبب موقفه الموالي لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى النحاس باشا.

ولإنقاذ بنك مصر من الإفلاس، اشترط رئيس الوزراء تقديم حرب استقالته وهو ما سارع أبو الاقتصاد المصري في تنفيذه من أجل الإبقاء على الحلم، تلك المؤسسة التي بنيت على أكتافه.

وهكذا انتهت رحلة طلعت حرب مع أول بنك وطني للبلاد عام 1939، واختار بلدة صغيرة شمالي البلاد -قرية العنانية بمحافظة دمياط- ليقضي فيها ما تبقى من أيامه وكأنه منفى اختياري حتى توفي في 13 أغسطس/آب 1941.