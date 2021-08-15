لجنة "5+5" الليبية تطالب بتجميد الاتفاقيات العسكرية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته مساء السبت أنها اتفقت على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون استثناء بأسرع وقت.

وطالبت اللجنة أعضاء الملتقى السياسي بسرعة اعتماد القاعدة الدستورية، والبعد عما دعتها المصالح الضيقة حتى يتمكن الليبيون من حقهم في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء البيان في ختام اجتماع عقدته اللجنة في مدينة سرت.

وكررت اللجنة مطالبتها بسرعة تعيين وزير للدفاع.

يشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة في مارس/آذار الماضي.

وحملت اللجنة ملتقى الحوار السياسي، في حال فشله، أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة على البدء في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين-الجفرة، وكذلك بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تبادل جديد للمحتجزين خلال أيام.