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سياسة|أفغانستان

جهود روسية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أفغانستان ودول تغلق سفاراتها بكابل وتجلي رعاياها

طائرة أميركية تجلي دبلوماسيي واشنطن من سفارتها في كابل صباح اليوم (الفرنسية)
طائرة أميركية تجلي دبلوماسيي واشنطن من سفارتها في كابل صباح اليوم (الفرنسية)
15/8/2021-|آخر تحديث: 15/8/202102:01 PM (مكة المكرمة)

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد أن بلاده تعمل مع دول أخرى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، حيث باتت حركة طالبان على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة.

وقال المسؤول زامير زابولوف لوكالات أنباء روسية "نعمل على ذلك"، مؤكدا أن اجتماعاً سيُعقد قريباً.

وأكد زابولوف الأحد لوكالات أنباء روسية أن روسيا من الدول التي حصلت على ضمانات من طالبان بشأن أمن سفاراتها. وقال "لا إجلاء مرتقبا" لبعثتها الدبلوماسية من أفغانستان.

وأشار زابولوف إلى أنه "على تواصل مباشر" مع السفير الروسي في كابل وأن المتعاونين معه يواصلون العمل "بهدوء" في السفارة.

ونقلت عنه وكالة ريا نوفوستي قوله "حصلنا على ضمانات منذ فترة"، مشيرا إلى أن "روسيا لم تكن (الدولة) الوحيدة التي حصلت عليها".

وباتت حركة طالبان صباح اليوم على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة في أفغانستان بعد هجوم خاطف باشرته في مايو/أيار الماضي وأوصلها إلى أبواب كابل، حيث تلقى مقاتلوها الأمر بعدم الدخول إلى العاصمة.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه تم اختيار علي أحمد جلالي الأكاديمي المقيم في أميركا ووزير الداخلية السابق لرئاسة حكومة مؤقتة في أفغانستان.

وصرح مسؤول من طالبان أن على الأجانب في كابل إما المغادرة إذا أرادوا ذلك أو تسجيل حضورهم لدى مسؤولين إداريين تابعين لطالبان.

قوات من الحكومة الأفغانية في نقطة تفتيش بكابل (وكالة الأنباء الأوروبية)

إجلاء الرعايا

من جهتها قالت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأحد إن بريطانيا تعمل على حماية رعاياها ومساعدة موظفيها السابقين الآخرين على مغادرة أفغانستان.

وأضافت على تويتر "مسؤولو وزارة الداخلية يعملون في الوقت الحالي من أجل حماية المواطنين البريطانيين ومساعدة موظفي المملكة المتحدة السابقين وغيرهم من الأشخاص على السفر إلى بريطانيا".

وفي السياق أعلن مسؤول أميركي أن الأعضاء الرئيسيين في الطاقم الأميركي في كابل يعملون من مطارها الآن، وأكد أن أقل من 50 مسؤولا في السفارة الأميركية هم من سيبقون بالعاصمة الأفغانية في الوقت الحالي.

وبدوره، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن العديد من موظفي الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى موقع أكثر أمنا في كابل.

وكشف مسؤول في القصر الرئاسي الأفغاني أن الرئيس أشرف غني يجري محادثات طارئة مع الدبلوماسي الأميركي زلماي خليل زاد ومسؤولين كبار في حلف الأطلسي.

وقال مراسل الجزيرة إن السلطات الدانماركية بدأت بإجلاء موظفي سفارتها في كابل إلى مطار المدينة.

ونشرت السفار التركية في كابل تغريدة على موقع تويتر تدعو المواطنين الأتراك الذين يرغبون بالسفر إلى أفغانستان أو مغادرتها إلى التواصل مع المسؤولين في السفارة.

وعممت السفارة أرقاما للتواصل، كما طالبت المواطنين الأتراك الموجودين في أفغانستان بالابتعاد عن أماكن الاشتباكات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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15/8/2021
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