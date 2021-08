أمام زحف طالبان.. أمراء الحرب استسلموا بسهولة تثير الدهشة في أفغانستان

تعهد أمراء الحرب الأفغان بالدفاع عن معاقلهم في مواجهة طالبان وسحق المتمردين، لكنهم على غرار القوات الحكومية استسلموا بسهولة مثيرة للدهشة.

وبينما كان مقاتلو طالبان يجتاحون شمال البلاد في هجوم خاطف استهدف معقل المناهضين للحركة في أفغانستان، دعا الرئيس أشرف غني إلى تعبئة وطنية لقوات المليشيات.

ورغم تاريخ غني المتقلب مع أمراء الحرب في أفغانستان، فإن الرئيس المحاصر كان يأمل أن يتمكنوا من المساعدة في وقف هجوم المتمردين.

ففي مدينة مزار شريف بشمال البلاد، طلب غني مساعدة الرجل القوي عطا محمد نور، وأمير الحرب الأوزبكي عبد الرشيد دستم، إذ إنهما معروفان بقتالهما المستميت ضد طالبان خلال تسعينيات القرن الماضي، كما أنهما ظلّا شخصيتين مؤثرتين في العقدين الماضيين من الحرب.

في الأيام التي سبقت هزيمتهما، بدا القائدان الأشيبان كأنهما المحاربان القديمان في سنوات الشباب.

وصرح دوستم للصحفيين الأسبوع الماضي، بعد عودته إلى مزار شريف، بأن "طالبان لم تتعلم إطلاقا من الماضي"، مشيرا إلى مجزرة نفذها مقاتلوه ضد عناصر في الحركة في 2001. وأضاف "أتى مقاتلو طالبان إلى الشمال مرات عدة لكنهم كانوا دائما محاصرين، ليس من السهل عليهم الخروج".

أما نور فلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار تحذيراته، فنشر صورا لمقاتلين من طالبان قتلتهم قواته في حين توعّد بالقتال حتى الموت.

وكتب على تويتر "أفضّل الموت بكرامة على الموت من اليأس" إلى جانب منشورات أخرى تنطوي على تحد، وتتعهد "بالدفاع عن الوطن".

وفي مقطع فيديو نشر على فيسبوك أمس السبت، تحدث نور ببزته العسكرية بهدوء في حين كانت تسمع طلقات نارية من مكان قريب.

Marshal Dostum has left Kabul for Mazar-e-Sharif. Ehsan Nairo, Dostum's spokesman, says the trip is taking place in coordination with President Ashraf Ghani. pic.twitter.com/Y5r7OZnIlC

— TOLOnews (@TOLOnews) August 10, 2021