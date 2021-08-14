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سياسة|تركيا

حرائق تركيا.. تحطم طائرة روسية ومصرع طاقمها

أجزاء من الطائرة الروسية التي تحطمت في جنوب تركيا اليوم السبت (وكالة الأناضول)
أجزاء من الطائرة الروسية التي تحطمت في جنوب تركيا اليوم السبت (وكالة الأناضول)
14/8/2021

تحطمت طائرة إطفاء روسية في جنوب تركيا أثناء مشاركتها في إخماد الحرائق، ما أدى إلى مصرع طاقمها المكون من 8 أشخاص.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "5 من أفراد الطاقم من العسكريين الروس و3 مواطنين أتراك -والذين كانوا يرصدون بؤر الحرائق- لقوا حتفهم".

وأوردت قناة "تي آر تي" (TRT) التركية الحكومية أن الطائرة تحطّمت لسبب مجهول بعيد إفراغها المياه لإخماد حريق اندلع في وقت سابق بمنطقة كهرمان مرعش، وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية أُرسل عدد كبير من المسعفين إلى المكان.

وأجّرت روسيا الطائرة -وهي من طراز "بيرييف-200" (Beriev-200)- إلى الإدارة التركية العامة للغابات التي كانت تستخدمها لمكافحة حرائق هائلة اندلعت في جنوب تركيا في الأسابيع الأخيرة.

يأتي هذا الحادث في وقت تواجه تركيا منذ أسابيع عدة كوارث طبيعية، وخصوصا الحرائق في الجنوب والفيضانات في الشمال.

وقضى 8 أشخاص في حرائق اندلعت في الساحل الجنوبي للبلاد أواخر يوليو/تموز الماضي ومطلع أغسطس/آب الجاري.

وهذا الأسبوع أعلنت السلطات السيطرة على معظم الحرائق، لكن تمّ الإبلاغ عن حرائق جديدة في الأيام الأخيرة بمناطق عدة على غرار كهرمان مرعش وجاناكالي (غرب).

المصدر : وكالات

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