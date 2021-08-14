تشكيل الحكومة وتطورات الأزمة.. وفد أميركي يسلم قيس سعيد رسالة من جو بادين

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة وفدا أميركيا يحمل رسالة من الرئيس جو بايدن تتعلق بالأزمة السياسية الراهنة في تونس والتي أعقبت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي التقى بالرئيس التونسي وبحث معه "حاجة تونس الملحة لتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة قادرة".

وأوضح الوفد الأميركي أن واشنطن تتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها الرئيس قيس سعيد حكوميا وسياسيا.

وقال الوفد إن بايدن يتابع تطورات الأوضاع بتونس، وإن الإدارة الأميركية على علم بحجم التحديات التي تواجهها تونس.

ومن جانهبا أوضحت الرئاسة التونسية أن سعيد قال أثناء الاجتماع إن التدابير الاستثنائية التي أقال بموجبها الحكومة وجمد عمل البرلمان "تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة".

وقالت الرئاسة التونسية إن قيس سعيد أبلغ الوفد الأميركي أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.

وأضافت أن الرئيس قيس سعيد حذر من محاولات البعض بث شائعات وترويج مغالطات بشأن الأوضاع في البلاد.