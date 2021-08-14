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سياسة|فرنسا

احتجاجا على الجواز الصحي.. المظاهرات تعم مدنا فرنسية

فرنسا بدأت منذ الاثنين الماضي العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة (الأناضول)
فرنسا بدأت منذ الاثنين الماضي العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة (الأناضول)
14/8/2021

أفاد مراسل الجزيرة بخروج أكثر من 200 مظاهرة في عموم فرنسا للاحتجاج على إجراءات تتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

فقد خرج آلاف المحتجين في شوارع العاصمة باريس ومرسيليا ونيس ومونبلييه ومدن أخرى، وسط انتشار كثيف للشرطة.

واحتج المشاركون على عدد من الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ما يُعرف بالجواز الصحي الذي بات إلزاميا منذ التاسع من الشهر الجاري، ويخول حامله دخول المقاهي والمطاعم والقطارات.

ورفع المتظاهرون شعارات أبرزها "فلنحرر فرنسا، و"احمل تصريحك يا ماكرون وارحل"، في إشارة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت وزارة الداخلية أشارت إلى تظاهر أكثر من 237 ألف شخص في أرجاء فرنسا الأسبوع الماضي.

ومن دون تسجيل حوادث كبيرة إلى الآن، تجتذب التحركات عائلات ومتظاهرين غير مسيسين، وكذلك ممرضون أو عناصر إطفاء شاركوا بلباسهم المهني، في مشهد يتجاوز مجرد رفض اللقاحات أو الاعتقاد بنظريات المؤامرة.

ومنذ الاثنين، بدأ في فرنسا العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة، ويتعيّن على الفرنسيين إبراز الوثيقة في الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمشافي وقطارات المسافات الطويلة.

وتثبت هذه الوثيقة الصحية أن الشخص ملقّح بالكامل ضد كوفيد-19، أو أنه يحمل فحصا نتيجته سلبية، أو أنه تعافى من المرض حديثا.

ويلوم المتظاهرون الحكومة على الاستهانة بالاحتجاجات. وقالت مجموعة "الرقم الأصفر" -التي تنشر في فيسبوك إحصاءاتها حول المشاركين في كل مدينة- إنّها أحصت السبت الماضي مشاركة 415 ألف متظاهر -على الأقل- في فرنسا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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