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سياسة|أفغانستان

آلاف القتلى ومليارات الدولارات.. الحصاد المر لحرب الأطلسي في أفغانستان

قوات من الناتو والولايات المتحدة في كابل (رويترز-أرشيف)
قوات من الناتو والولايات المتحدة في كابل (رويترز-أرشيف)
14/8/2021

مع التقدم المتسارع لحركة طالبان في السيطرة على الأراضي، واقتراب انسحاب القوات الدولية بحلول نهاية الشهر الجاري، تنشر رويترز تقريرا لما وصفته بالحصاد المر لحرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان.

وفيما يلي بعض ما وصفته الوكالة بالحقائق بشأن تدخل حلف الأطلسي عسكريا لدعم الولايات المتحدة في أفغانستان:

  • في 12 سبتمبر/أيلول 2001 لجأ الحلفاء في حلف الأطلسي لتفعيل بند الدفاع المشترك للمرة الأولى في تاريخ التحالف الغربي لخوض الحرب في أفغانستان، بعد الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ولا تزال الحالة الوحيدة التي استعمل فيها الحلف هذا البند منذ تأسيسه قبل 7 عقود.

  •  بعد أن ألحقت قوات تقودها الولايات المتحدة الهزيمة بزعماء طالبان "الذين كانوا يوفرون المأوى لأسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة، والعقل المدبر للهجمات على الولايات المتحدة" تولى الأطلسي قيادة تحالف دولي عام 2003.

وتمثل الهدف في "إعادة السلام في أفغانستان" وتعزيز أوضاع قوات الأمن الأفغانية. وعام 2015 تم تغيير المهمة التي كانت تعرف باسم قوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) وحلت محلها عملية التدريب الحالية "الدعم الحازم". وحتى أبريل/نيسان الماضي كان قوامها حوالي 10 آلاف جندي من 36 دولة.

  •  تكبد التحالف العسكري الدولي ما يزيد على 3500 قتيل منذ عام 2001 بينهم حوالي 2400 أميركي بحسب بيانات الكونغرس. وأصيب أكثر من 20 ألف جندي أميركي. ويقدر موقع مهتم بحصر أعداد الضحايا أن عدد القتلى يبلغ 3577.
  •  بلغ قوام قوات الأطلسي الذروة في أفغانستان عام 2011 عندما زاد عدد الأجانب على 130 ألف جندي من 51 دولة حليفة وشريكة. ومنذ 2003 يدرب الحلف مئات آلاف الجنود الأفغان وضباط الشرطة، وتضمن ذلك أيضا إنشاء قوة جوية أفغانية.
  •  نشرت ألمانيا ثاني أكبر قوة عسكرية في أفغانستان بعد الولايات المتحدة. وفي ولاية قندوز معقل طالبان شمال البلاد، فقدت ألمانيا عددا من الجنود في المعارك يفوق أي مكان آخر في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
  • أنفقت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 140 مليار دولار في شكل مساعدات لأفغانستان منذ عام 2002 حسبما تشير بيانات الكونغرس.

وقدرت وزارة الدفاع (البنتاغون) تكلفة العمليات القتالية الأميركية بما في ذلك دعم القوات الأفغانية بما يزيد على 820 مليار دولار في نفس المدة الزمنية.

  •  لا تزال أفغانستان واحدة من أشد دول العالم فقرا. وتحتل المرتبة 169 بين 189 دولة على مؤشر التنمية البشرية الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمتوسط ​​​عمر متوقع 64 عاما ونصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي يبلغ 2200 دولار.
المصدر : رويترز

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