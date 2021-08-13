الخرطوم- وسط حشد تقدّمه مسؤولون في الحكومة الانتقالية السودانية، جرى تنصيب زعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، حاكما لإقليم دارفور، إنفاذا لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وقوى تحالف الجبهة الثورية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وحصل مسار دارفور، الممثل "لحركات الكفاح المسلح"، على 40% من حصة السلطة في الإقليم بموجب الاتفاق، على أن تحصل الحكومة السودانية على 40%، و10% للحركات غير الموقعة على اتفاق السلام، و10% لأصحاب المصلحة.

ولا يرى أكثر المتفائلين بمستقبل السلام في دارفور، أملا في تغيير الأوضاع بعد الاتفاقات المتوجة بتعيين مناوي الذي يعد أبرز الشخصيات المثيرة للجدل، ولا يحظى بإجماع المكونات المتشعبة في الإقليم الكبير المضطرب.





فعلاوة على ازدياد حدة التوتر الأمني في أعقاب منازعات قبلية وهجمات مسلحة شنتها مليشيات على قرى العودة الطوعية. جاء اندلاع النزاع الأسبوع المنصرم، شمال دارفور بين قوات تتبع أطرافا موقعة على اتفاق السلام ورعاة في بلد "كولقي"، مما أسقط عددا من القتلى والجرحى.

وتشهد هذه المنطقة، كغيرها من مناطق دارفور، نزاعات مستمرة بين المزارعين والرعاة بسبب الزراعة في مسارات الرعاة، وحرق مخلفات الزراعة بعد الموسم، مما يتسبب في إتلاف المراعي الطبيعية، وهو ما يصعّب مهمة الحاكم الجديد للإقليم، حيث يمثل حفظ الأمن والاستقرار أحد أبرز التحديات أمامه.

وقال مناوي خلال حفل تنصيبه بالفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إن تسلّمه لمقاليد الحاكم هي بداية لتنفيذ الترتيبات الأمنية وفقا لنصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان.

مسلحون في بلدة كولقي بشمال دارفور والتي شهدت الاسبوع الماضي اشتباكات دامية (الجزيرة)

التحدي الأكبر

وتمثل الترتيبات الأمنية في دارفور تحدياً كبيراً أمام أطراف عملية السلام السودانية. وفي حين تؤكد تقارير دولية ومراقبون افتقار الحركات للقوة العسكرية الضاربة منذ العام 2015، سعى قادتها خلال مفاوضات جوبا لإثبات عكس ذلك. وأصر هؤلاء على ضمان ترتيبات أمنية مفصّلة، تضمن لجندهم حق الالتحاق بالجيش القومي والمشاركة في القوة التي ستحل مكان البعثة المختلطة "يوناميد"، التي انسحبت من الإقليم.

ويشمل اتفاق الترتيبات الأمنية كلا من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة السودانية، وحركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني، إضافة إلى حركات أخرى.

ونص الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة قوامها 20 ألف جندي، لحفظ الأمن في دارفور، تخضع لقانون الجيش السوداني، ومهمتها حماية المدنيين وجمع السلاح وتقنين المركبات غير المرخصة، وتوفير الأمن لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وحمايتهم، والفصل بين أطراف النزاعات المسلحة، وتأمين معسكرات النزوح.

لكن، برغم مرور نحو 10 أشهر على توقيع الاتفاق، لم تتمكن الأطراف من تشكيل هذه القوة لصعوبات في التمويل، وهو ما يضيف لمهام الحاكم الجديد في الإقليم مزيدا من التعقيد.

تنصيب مناوي شهد حضورا كثيفا من ولايات دارفور المختلفة (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)

من ناحية أخرى، يمثل غياب المكون العربي عن اتفاق السلام في دارفور، باباً لمشاحنات قبلية طاحنة. فالحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق تنحدر غالبا من إثنية واحدة، ومع ذلك لا تبدو على قلب رجل واحد.

ومن شأن ذلك أن يخلق تنازعا عند الحكم وعند توزيع مقاعد البرلمانات المحلية، بنحو قد يشعل الأوضاع من جديد داخل المكونات القبلية من جهة، وبين الأطراف والقبائل غير الممثلة في الاتفاق.

ومع ذلك يبدي مناوي تفاؤله بتحسين الأوضاع قائلا إن أولوياته تقوم على خلق أرضية تستوعب المشاريع التنموية والخدمية التي تجذب اللاجئين والنازحين والمستثمرين، بجانب التواصل مع المجتمع الدولي والمانحين.

وأعلن مناوي خلال حفل تنصيبه، عن تدشين عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، كما قرر فتح حدود دافور مع دول الجوار، وأبرزها ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد، لتعظيم منافع التجارة.

العلاقة مع الولاة

خلال الحكومة السابقة، جرى تقسيم إقليم دارفور إلى 5 ولايات، لكن اتفاق السلام الموقع في جوبا، عاصمة جنوب السودان، أقر تنظيم مؤتمر ليناقش النظام الأنسب للحكم بالعودة إلى نظام الأقاليم ووضع أسس لإحكام علاقات المركز بأجزاء البلاد فيما يخص قسمة الثروة وغيرها.

ويرى مراقبون أن تنصيب مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور قبل مؤتمر نظام الحكم، من شأنه خلق مشكلات وتداخل صلاحيات بين الولاة والحاكم الجديد.

يقول المدير التنفيذي لمحلية الكومة بولاية شمال دارفور بحر الدين مختار، إن اتفاق السلام لم ينص بصورة مباشرة على شكل العلاقة بين ولايات الإقليم والحكومة الاتحادية، مما يخلق تعقيدات خاصة في مسألة الولاة.

ويستبعد مختار، في حديث للجزيرة نت، حدوث إشكاليات في العلاقة بين الحاكم والولاة الخمسة، "لالتزام الجميع بنص اتفاق السلام الذي حدد شكل الحُكم، ووضع أطره لتكون وفقا لمخرجات مؤتمر نظام الحكم المرتقب التئامه".

سفراء عرب وأوروبيون شهدوا مراسم التنصيب بالفاشر (مواقع التواصل الاجتماعي)

ويتفق الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة بشمال دارفور الطيب إدريس بركة مع مختار، قائلا إن العلاقة بين الحكم والولاة محكومة بالقضايا المشتركة، لا سيما الوضع الأمني الذي ستنصب كل الجهود للعمل على تعزيزه، حتى لا يلقي بظلال سلبية على النواحي الاقتصادية وغيرها.

بدوره، يعتقد رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بشمال دارفور مالك دهب، أن المشهد في دارفور سيختلف بعد تنصيب مناوي، خاصة مع رغبة أطراف العملية السلمية في التعاون لمصلحة الإقليم. رغم أن بعضها كان يعارضه لتجربته غير الناجحة في اتفاقات سابقة.

وكان مناوي وقع اتفاق سلام مع حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في أبوجا عام 2005، وشغل على أساسه منصب مساعد الرئيس. لكنه تمرّد بعد نحو عامين احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية.

ويعتقد مالك دهب أن مناوي يمكنه صنع الفارق بما لديه من علاقات خارجية واتصالات بأطراف دولية تدعم السلام في دارفور، كما أن قراره بفتح تجارة الحدود مع دول الجوار يمكن أن يخلق نتائج مفيدة.

بذخ التنصيب

وفي إقليم يعاني آثار الحرب التي امتدت 17 عاما، ويعيش فيه أكثر من مليوني نازح بمخيمات اللجوء، نُصّب مناوي في حفل باذخ، مما عرضه لانتقادات واسعة من الناشطين والسياسيين. حيث وصلت من الخرطوم 10 طائرات حملت وفودا إعلامية وسياسية وسفراء لحضور الحفل، إلى جانب حشد من محليات عديدة في دارفور.

ويقول بدر الدين مختار إن حفل التنصيب يمثل نوعا من الاستنزاف دون شك، لكن في المقابل، فمن شأن حضور ممثلي الدول الراعية والمانحة لاتفاق السلام، أن يعطيه دفعة مهمة.

من جهته، قال سعد الدين عبد الرحمن، القيادي بحزب بناء السودان ووزير الطاقة بحكومة الظل التي أنشأها الحزب، إن تحقيق السلام المستدام يتم بعلاج جذور الأزمة التي تنتج الحرب، من خلال تحقيق التنمية وتوفير الخدمات والعدالة في الفرص، مما يرفع تكلفة الحرب كأسلوب ونهج للوصول للسلطة.

وأضاف أن "صورة حفل التنصيب مستفزة لسودان ما بعد الثورة، ولشعب يعاني الأمرين ويحتاج لأقل ميزانية تعينه على توفير خدمات هو في أمس الحاجة إليها.. بل تكشف عن ضيق أفق سياسي".