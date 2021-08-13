إخلاء السفارة أمر حتمي".. واشنطن تتلف مواد حساسة وتستعد لسحب كل دبلوماسييها من أفغانستان

ذكرت شبكة سي إن إن (CNN) الأميركية أن السفارة الأميركية في كابل أصدرت مذكرة تتضمن تعليمات إلى الموظفين بتدمير "المواد الحساسة" في ظل تقديرات استخبارية أميركية بسيطرة وشيكة لطالبان على العاصمة الأفغانية.

وتأتي المذكرة في الوقت الذي تستعد فيه السفارة لسحب عدد كبير من الدبلوماسيين ومع استمرار تدهور الوضع الأمني على الأرض في أفغانستان.

وتنقل الشبكة عن مصدر دبلوماسي قوله إن أحد التقييمات الاستخباراتية يشير إلى أن كابل قد يتم عزلها من قبل طالبان في غضون أسبوع، وربما في غضون 72 ساعة القادمة.

وقال المصدر الدبلوماسي إن المذكرة تطالب العاملين بإتلاف المواد "التي يمكن إساءة استخدامها في جهود الدعاية" بما في ذلك الأوراق والإلكترونيات والأعلام.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مصادر أن البنتاغون بدأ وضع الخطط لسحب كامل البعثة الأميركية من أفغانستان.

وقالت المصادر إن القيادة الوسطى الأميركية تعتبر إخلاء السفارة في كابل أمرا حتميا.

لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت إن كابل لا تواجه على ما يبدو "خطرا وشيكا" رغم التقدم السريع الذي حققه مقاتلو طالبان في أفغانستان.

ولم يخف البنتاغون قلقه حيال الوضع الميداني، لكنه أكد أن القوات الأفغانية باتت تتحمل المسؤولية الآن.

وأعلنت الوزارة أن القوات التي أرسلت إلى كابل لإجلاء الدبلوماسيين تصل غالبيتها بحلول الأحد المقبل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي وصول أوائل عناصر مشاة البحرية الأميركية إلى مطار كابل في إطار مهمة أصدر الرئيس جو بايدن -أمس الخميس- أمرا بتنفيذها بالتزامن مع استكمال القوات الأميركية انسحابها من البلاد.

وقال كيربي إنه "يتوقّع وصول غالبية العناصر الـ3 آلاف بحلول نهاية الأسبوع".