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سياسة|مصر

الجيش المصري يعلن مقتل 9 من جنوده بمواجهات في سيناء

مصر أعلنت إطلاق عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة (رويترز)
مصر أعلنت إطلاق عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة (رويترز)
13/8/2021

أعلن الجيش المصري أمس الخميس -في بيان له- مقتل 9 من أفراده و13 ممن أسماهم "عناصر تكفيرية" في مواجهات وسط محافظة سيناء (شمال شرقي البلاد).

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ إن تبادلا لإطلاق الرصاص جرى مع المطلوبين، وإن الجيش المصري ضبط بنادق آلية وذخائر ومعدات حربية ميدانية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة اتخذت تجاه ذلك كافة الإجراءات القانونية، وتم عرضها على جهات التحقيق المختصة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري مقتل 8 من أفراده و89 مسلحا في مواجهات بشمال محافظة سيناء.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، لم يعلن الجيش المصري عن مقتل عسكريين أو مسلحين، إذ كان آخر إعلان من هذا القبيل تم في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما أعلن مقتل وإصابة 6 عسكريين، والقضاء على 40 مسلحا.

وتنشط في شمال سيناء تنظيمات مسلحة، أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية، وغيّر اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".‎

وفي فبراير/شباط 2018، أعلنت مصر إطلاق عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة.

المصدر : وكالات

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