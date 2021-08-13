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سياسة|تونس

تونس.. اعتقال 14 مسؤولا في قضية فساد والرئيس سعيّد يتوعد أطرافا في البلاد "بالتطهير"

صورة بثتها الرئاسة التونسية على مواقع التواصل لاجتماع حضره قيس سعيّد في قصر قرطاج مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث
صورة بثتها الرئاسة التونسية على مواقع التواصل لاجتماع حضره قيس سعيّد في قصر قرطاج مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث
12/8/2021

أعلن القضاء التونسي الخميس اعتقال 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد، كما توعد الرئيس قيس سعيّد بتطهير البلاد من "البعض" من دون تسميتهم، في حين أعلنت حركة النهضة التونسية تشكيل لجنة لإدارة الأزمة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية محسن دالي الخميس إن السلطات اعتقلت 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد بقطاع الفوسفات.

وأضاف أن من بين المشتبه فيهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة و6 مديرين.

وكان الرئيس سعيّد تعهد بالتصدي للكسب غير المشروع، وقال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد بقطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

الرئيس يتوعّد

وفي أحدث تصريحات سعيّد، قال إن "بعض الكوارث طبيعية منها المياه والحرائق والأمراض مثل الجائحة (كورونا)، وبعضها الآخر مفتعل بل يرقى إلى درجة الجريمة".

وأضاف الرئيس التونسي -في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث- أن "البعض يريد إحراق الغابات والحقول، وستتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية لأنهم يريدون التنكيل بالشعب".

ومنذ أيام، تشهد تونس حرائق في غاباتها، خاصة في محافظات بنزرت (شمال) وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب)، أتت على مئات الهكتارات (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من غابات الصنوبر والفرنان.

كما توعد سعيّد البعض -من دون أن يسميهم- بالتطهير عبر القانون والنبذ في قنوات تصريف المياه، على حد تعبيره.

بيان النهضة

من جهة أخرى، طالبت حركة النهضة الإسلامية (الحزب الأكبر في تونس) باستئناف أعمال البرلمان المعطل من أجل التحضير لانتخابات مبكرة، معتبرة -في بيان- أن المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان "منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء، ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".

كما اعتبر البيان أن بعض قرارات الرئيس "ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور".

وأكدت حركة النهضة أنها كلفت لجنة لإدارة الأزمة السياسية، مهمتها "البحث عن حلول وتفاهمات تجنب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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