بينهم طفل.. مقتل 6 بإطلاق نار نادر في إنجلترا

قُتل 6 أشخاص -بينهم طفل- بإطلاق نار في مدينة بليموث (جنوب غربي إنجلترا) مساء أمس الخميس، في حادث وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بأنه "صادم".

وقالت شرطة ديفون وكورنوال -في بيان- إن 3 شبان -بينهم المشتبه فيه- وفتاتين توفوا جراء الإصابة بأعيرة نارية في موقع الحادث، وتوفيت بعد ذلك بقليل فتاة أخرى في المستشفى.

وأضاف البيان أن "الشرطة لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث"، وقال إن التحقيقات مستمرة في الواقعة التي وصفتها بأنها لا علاقة لها بالإرهاب.

من جانبها، كتبت وزيرة الداخلية تغريدة على موقع تويتر أعربت فيها عن مواساتها للمتضررين، وقالت "حادثة بليموث صادمة، أعرب عن مواساتي للمتضررين". وأضافت "تحدثت إلى رئيس الشرطة وقدمت دعمي الكامل".

يذكر أن المملكة المتحدة بها أحد أقل معدلات القتل بالأسلحة النارية في العالم، وحوادث إطلاق النار الجماعي بها نادرة، ويعد هذا الحادث الأول من نوعه في البلاد منذ 11 عامًا.