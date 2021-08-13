إعلان السيطرة على حرائق تيزي وزو وجزائريون في فرنسا يهبون لمساعدة بلادهم

أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) اليوم إخماد كل الحرائق المشتعلة في ولاية تيزي وزو، في الوقت الذي تحرك فيه جزائريون في فرنسا لجمع المساعدات الإنسانية وإرسالها.

وقالت المديرية -في بيان- إن عناصرها يقومون حاليا بعملية الحراسة لتفادي إعادة نشوب الحرائق. وأضافت أن وحداتها تمكنت أيضا خلال الساعات الـ24 الأخيرة من إخماد 76 حريقا عبر 15 ولاية.

وحسب ما أفاد به عبد القادر عميروش النائب العام لمجلس قضاء (محكمة) تيزي وزو (100 كيلومتر شرق العاصمة) خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، فقد ارتفعت حصيلة حرائق الغابات إلى مقتل 69 شخصا على الأقل، بينهم 28 عسكريا.





وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس تجنيد كل أجهزة الدولة لمواجهة الوضع، معلنا وصول 3 طائرات إطفاء من كل من إسبانيا وسويسرا.

وقال تبون إن أغلب الحرائق التي تشهدها بلاده كانت "بأياد إجرامية" وأعلن توقيف 22 مشتبها بهم لإشعالهم الحرائق في عدة ولايات، وأخطرها التي كانت في تيزي وزو.

وأضاف تبون -في خطاب وجهه للشعب وبثه التلفزيون الرسمي- أن عدد المشتبه بهم بإضرام النيران في غابات البلاد بلغ 22 شخصا، بينهم 11 في تيزي وزو، و2 في جيجل (شرق) و4 في عنابة (شرق). ولم يذكر المناطق التي ألقي القبض فيها على باقي المشتبه بهم.

وكان تبون أعلن، الأربعاء، الحداد الوطني على أرواح الضحايا لمدة 3 أيام، ابتداء من الخميس، وتشهد 18 ولاية منذ أيام حرائق كبيرة، تفاقمت بفعل موجة حر شديدة ورياح جنوبية قوية.





من جهة أخرى، تحرك جزائريون في فرنسا لتنظيم جمع وتسليم المساعدات الطارئة من خلال تعبئة واسعة لجهود المجتمع المدني.

وتكدست في مستودعات أحد المساجد مئات الصناديق والعلب التي تضم مستلزمات طبية، بانتظار شحنها إلى الجزائر.

ويقول سمير اليحياوي، أحد ناشطي المجتمع المدني الجزائري، إن السلطات الجزائرية "تأخرت في التحرك والمجتمع المدني هو الذي بادر ونظم نفسه في الجزائر أولا ثم في الخارج عبر شبكة من الجمعيات الشريكة".