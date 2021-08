"البروفسور وافل".. الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار في مدينة بليموث

كشفت الشرطة هوية الشاب المشتبه بقتله 5 أشخاص من بينهم طفلة، قبل أن يطلق النار على نفسه أمس الخميس في مدينة بليموث (جنوب غرب) إنجلترا، في أسوأ إطلاق نار تشهده المملكة المتحدة منذ أكثر من 10 أعوام.

وقالت شرطة ديفون وكورنوال -في بيان- اليوم الجمعة، إن "مطلق الرصاص يدعى جيك ديفيسون (22 عاما) ويعمل مشغل رافعة"، مضيفة أن المهاجم قتل نفسه بعد قتل الضحايا مساء أمس الخمس.

وصرح شون سوير مأمور شرطة ديفون وكورنول بأن الشرطة لم تجد أي دافع للجريمة، لكنها لا تشتبه في صلة الحادث بالإرهاب أو أي منظمات لليمين المتطرف وإن كانت فتشت الكمبيوتر الخاص بدافيسون.

وقال للصحفيين "نعتقد أنه حادث مرتبط (بالعنف) المنزلي انتقل إلى الشارع وشهد مقتل عدة أشخاص في بليموث في ظرف مأساوي غير مألوف".

وبدأ إطلاق النار في حوالي السادسة مساء أمس الخميس، وقتل المتهم أولا امرأة يعرفها تبلغ من العمر 51 عاما داخل منزل، ثم هرع إلى الخارج وعلى الفور أطلق النار على الطفلة وقريبها الذي يبلغ من العمر 43 عاما.

وأصيب اثنان من المارة بإصابات بالغة إثر إطلاق النار، ثم دخل المتهم إلى متنزه حيث قتل رجلا وامرأة آخرين.

وبعدها وجه مطلق النار سلاحه إلى نفسه قبل أن يتمكن رجال الشرطة من التعامل معه. واستمرت الواقعة بضع دقائق.

من جانبها، كتبت وزيرة الداخلية تغريدة -على موقع تويتر- أعربت فيها عن مواساتها للمتضررين، وقالت "حادثة بليموث صادمة، أعرب عن مواساتي للمتضررين"، وأضافت "تحدثت إلى رئيس الشرطة وقدمت دعمي الكامل".

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.

I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.

I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.

— Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021