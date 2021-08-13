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سياسة|لبنان

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله عبرت الحدود من لبنان

المدفعية الإسرائيلية قصفت جنوب لبنان قبل أيام (رويترز)
المدفعية الإسرائيلية قصفت جنوب لبنان قبل أيام (رويترز)
12/8/2021

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني إثر دخولها المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، وذلك بعد أيام قليلة من تصاعد التوتر بين الطرفين على الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان مقتضب- إنه أسقط الأربعاء طائرة مسيرة تابعة لحزب الله دخلت الحدود من لبنان، وأضاف أن "قواتنا رصدت الطائرة المسيرة وأسقطتها بنجاح".

ولم يذكر البيان تفاصيل فنية عن الطائرة المسيرة، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية قالت إنها كانت غير مسلحة، ومن المرجح أنها كانت في مهمة استطلاع.

وتفجر التوتر على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية الأسبوع الماضي؛ إذ شن حزب الله هجمات صاروخية، مما دفع إسرائيل إلى توجيه ضربات جوية وإطلاق نيران مدفعية.

لكن الجانبين استهدفا أرضا خالية، مما يشير إلى أن كلا منهما لم يكن مهتما بتوسيع نطاق الصراع.

وتزامن تصعيد الأسبوع الماضي مع توتر إقليمي أوسع مع إيران، التي نفت اتهامات أميركية وإسرائيلية وبريطانية بأنها وراء هجوم 29 يوليو/تموز الماضي على ناقلة نفط تديرها إسرائيل في الخليج العربي، وقُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم؛ أحدهما بريطاني والآخر روماني.

المصدر : وكالات

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