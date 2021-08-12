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سياسة|إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي لا يرى بديلا عن الاتفاق النووي الإيراني ووفد المخابرات الأميركية يستبعد خيار الحرب

مدير "سي آي إيه" (وسط) في زيارة لإسرائيل هي الأولى له منذ توليه منصبه (الأناضول)
مدير "سي آي إيه" (وسط) في زيارة لإسرائيل هي الأولى له منذ توليه منصبه (الأناضول)
12/8/2021

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إنه رغم عدم تأييده الاتفاق النووي مع إيران فإنه لا يعرف خطة بديلة، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) ويليام بيرنز أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن فرص عودة إيران للاتفاق النووي باتت أصعب.

وكشف لبيد -وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية- عن إجراء إسرائيل حوارا وراء الكواليس مع الأميركيين والأوروبيين بشأن الاتفاق النووي، دون أن يكشف مزيدا عن طبيعة هذا الحوار.

وعبّر عن قلق إسرائيل مما سماه نموذج الإرهاب المستوحى من إيران الذي يجري توسيعه في المنطقة.

وانتقد لبيد التشكيلة الحكومية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وضمها من قال إنه مسؤول عن هجوم بيونس آيرس، معتبرا ذلك دليلا على أنها حكومة إرهابية تتعامل مع الدم والموت كأسلوب حياة، وفق تعبيره.

مباحثات بيرنز

وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مدير "سي آي إيه" ويليام بيرنز -الذي يزور إسرائيل على رأس وفد أميركي- أبلغ الحكومة الإسرائيلية أن فرص عودة إيران للاتفاق النووي باتت أصعب.

وأضافت المصادر أن الجانب الأميركي شدد، خلال زيارته إسرائيل، على أهمية الاتفاق لاحتواء البرنامج النووي الإيراني. كما شدد الوفد الأميركي على أن واشنطن لن تذهب إلى حرب بسبب البرنامج النووي الإيراني.

وقد وصل بيرنز إلى إسرائيل الثلاثاء الماضي في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه. والتقى بيرنز رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيسي الموساد ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كما ذكر وزير الدفاع بيني غانتس، في تغريدة على موقع تويتر، أنه التقى بيرنز، وقدم له معلومات عما سماها تحركات إيران العدوانية في المنطقة.

وتأتي الزيارة في وقت تتأرجح فيه التقديرات الإسرائيلية بشأن إمكانية عودة مفاوضات فيينا لبحث الاتفاق النووي الإيراني بعد تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويعتبر بيرنز من المدافعين عن الاتفاق النووي الذي تنتقده إسرائيل بشدة، ولعب دورا محوريا في المفاوضات السرية الأميركية الإيرانية، التي أدت إلى الاتفاق النووي عام 2015.

ومن المتوقع أن يلتقي بيرنز الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتأتي زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بعد زيارة أخرى قام بها رئيس وكالة المخابرات البريطانية "إم آي 6" (MI 6) ريتشارد مور إلى رام الله على رأس وفد ضم دبلوماسيين بريطانيين، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة

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