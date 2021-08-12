رئيسي وأردوغان في مكالمة هاتفية: العلاقات الإيرانية التركية ستتطور خلال الفترة المقبلة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن التعاون الإيراني التركي يعد ضروريا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف رئيسي -خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان- أن التعاون المشترك بين البلدين للدفاع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني سيكون من أهم الملفات المشتركة بينهما.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن أردوغان قوله إن العلاقات الإيرانية التركية ستتطور خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي هنّأ نظيره الإيراني بتوليه الرئاسة رسميا.

وأعرب أردوغان عن ثقته في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدا أن المجلس رفيع المستوى بين البلدين يلعب دورا كبيرا من ناحية التعاون الإستراتيجي.

وأضاف أنه يأمل أن يتم عقد اجتماع اللجنة الإيرانية التركية المشتركة في طهران قريبا، وأن يلتقي الرئيس الإيراني في المستقبل القريب.