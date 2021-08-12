ملف النووي الإيراني.. مدير المخابرات الأميركية يجري مباحثات في إسرائيل ودعوة ألمانية لاستئناف مفاوضات فيينا

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تل أبيب، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA)، ويليام بيرنز، في حين يتوقع أن يجري الأخير لقاء اليوم في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان بيرنز قد التقى نظيره الإسرائيلي في وقت سابق، بعد أن وصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه؛ ولكنه سبق أن زار المنطقة كثيرا في الماضي وهو يتقلد مناصب في وزارة الخارجية الأميركية.

وقال مكتب بينيت، إن اللقاء الذي حضره رئيسا الموساد ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بحث تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، والأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه.

كما ذكر وزير الدفاع بيني غانتس، في تغريدة على موقع تويتر، إنه التقى بيرنز، وقدم له معلومات عما سماها تحركات إيران العدوانية في المنطقة.

وتأتي الزيارة في وقت تتأرجح فيه التقديرات الإسرائيلية حول إمكانية عودة مفاوضات فيينا لبحث الاتفاق النووي الإيراني ما بعد تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويعتبر بيرنز من المدافعين عن الاتفاق النووي، الذي تنتقده إسرائيل بشدة، ولعب دورا محوريا في المفاوضات السرية الأميركية الإيرانية، التي أدت إلى الاتفاق النووي عام 2015.

وتتزامن لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين مع تصاعد التهديدات المتبادلة ما بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وهجمات بحرية على سفن إسرائيلية أو تديرها إسرائيل، في بحر العرب، تُوجّه إسرائيل أصابع الاتهام لإيران بالمسؤولية عنها.

كما تأتي أيضا زيارة بيرنز إلى إسرائيل قبل لقاء من المرتقب عقده نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالبيت الأبيض، وهو الأول بينهما.

مباحثات في رام الله

ومن المتوقع أن يلتقي بيرنز الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في وقت لاحق اليوم.





وتأتي زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية غداة زيارة أخرى قام بها رئيس وكالة المخابرات البريطانية (MI 6) ريتشارد مور إلى رام الله على رأس وفد ضم دبلوماسيين بريطانيين حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الفلسطيني.

محادثات ألمانية مع إيران

من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن نية بلاده بدء محادثات مع طهران بشأن دورها في المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وبشأن مفاوضات فيينا، حثَّ ماس طهران على العودة السريعة والمرنة إلى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد وزير الخارجية الألماني أن إنقاذ مفاوضات فيينا رهنٌ بعدم تمديدها إلى الأبد، وفق تعبيره.