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سياسة|تركيا

أردوغان يعبر عن قلقه من التوتر بين السودان وإثيوبيا.. والبرهان يصف تركيا بالدولة العظمى

أردوغان (يمين) والبرهان عقدا لقاء ثنائيا قبل أن ينضما لاجتماعات الوفود (الأناضول)
أردوغان (يمين) والبرهان عقدا لقاء ثنائيا قبل أن ينضما لاجتماعات الوفود (الأناضول)
12/8/2021

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه من التوتر بين السودان وإثيوبيا، في وقت شكر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أنقرة على دعمها لبلاده خلال الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان والبرهان عقب محادثات جرت بينهما اليوم الخميس.

وقال أردوغان إن بلاده عازمة على الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق وحكومته ومواصلة العلاقات في أجواء من التضامن.

بدوره، قال البرهان خلال كلمته إن تركيا "دولة عظمى وقائدة ورائدة في المنطقة والعالم"، لافتا إلى أن أنقرة قدمت للسودان دعما بكل المجالات، بدءا من التعليم إلى الصحة إلى مكافحة جائحة كورونا.

أردوغان (يسار) خلال استقباله البرهان في القصر الرئاسي بأنقرة (الأناضول)

كما شكر البرهان الرئيس التركي لموقفه الذي وصفه بالقوي حيال المطالبة برفع العقوبات والحصار عن السودان، موجها الدعوة له لزيارة الخرطوم.

ولفت البرهان إلى أنه تم توقيع الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين الطرفين وسيتم العمل على تنفيذها، دون أن يشير إلى طبيعة تلك الاتفاقيات.

وكانت وكالة الأناضول للأنباء ذكرت أن الرئيس أردوغان، استقبل البرهان، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وفي وقت سابق، ذكرت صفحة مجلس السيادة السوداني على موقع فيسبوك أن الزيارة، التي بدأها البرهان صباح اليوم لأنقرة ستستمر يومين، وتأتي تلبية لدعوة من الرئيس التركي.

ويرافق البرهان في الزيارة وزراء الدفاع والخارجية والمالية والزراعة ومدير المخابرات العامة وعددٌ من المسؤولين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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