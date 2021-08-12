أردوغان: ربما أستقبل زعيم طالبان في الفترة القادمة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ربما يستقبل زعيم حركة طالبان في الفترة القادمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء القتال في أفغانستان.

جاء حديث أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة "سي إن إن ترك" (CNN TURK) مساء الأربعاء، تطرق خلالها إلى التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقال الرئيس التركي -في سياق المقابلة- إن المؤسسات التركية المعنية تقوم بالإجراءات اللازمة حيال التطورات في أفغانستان، بما في ذلك المباحثات مع حركة طالبان، "وحتى أنا يمكن أن أستقبل زعميها في الفترة القادمة".

وأضاف الرئيس التركي أنه أجرى مباحثات مع الجانب القطري مساء الأربعاء حول وقف خطوات طالبان وسبل تحقيق المصالحة.

وسبق أن أعلن أردوغان أن بلاده ستتولى تأمين المطار الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل بعد الانسحاب الأميركي، وقال حينها إن أنقرة وواشنطن اتفقتا على "ترتيبات" تولّي القوات التركية تأمين مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

بدورها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤوليْن تركيين الأربعاء قولهما إن بلادهما ما زالت عازمة في الوقت الراهن على إدارة وحماية مطار كابل بعد انسحاب القوات الأجنبية الأخرى من أفغانستان، لكنها تراقب الوضع بعد تحقيق حركة طالبان مكاسب سريعة على الأرض.

في المقابل، حذرت حركة طالبان من قبْل تركيا من مغبة إبقاء قوات في أفغانستان لحماية المطار، واعتبرت قرار حلف شمال الأطلسي (ناتو) إبقاء قواته لتأمين مطار كابل الدولي استمرارا لاحتلال أفغانستان.

وقالت -حينها في بيان- إنه "ينبغي لدولة إسلامية مثل تركيا ألا تتولى حماية مطار كابل الدولي"، وإنه "ستكون لذلك تداعيات سلبية على مستقبل تركيا والشعب الأفغاني".

لكن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال أمس الأربعاء في تصريحات لوسائل إعلام أجنبية في إسلام آباد -بعد محادثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار- إن بلاده تبذل جهودا لتسهيل المحادثات بين طالبان وأنقرة.

وأضاف خان "أفضل شيء هو أن تجري تركيا وطالبان حوارا مباشرا، حتى يتمكن الطرفان من الحديث عن أسباب ضرورة تأمين مطار كابل".