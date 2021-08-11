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سياسة|تونس

نقابة الصحفيين بتونس تدعو رئاسة الجمهورية لإعادة فتح مكتب الجزيرة

26 اعتداء على الصحفيين سجلت في تونس خلال شهر يوليو/تموز الماضي وفق تقرير نقابة الصحفيين

إغلاق مكتب الجزيرة بتونس جاء بعد يوم من قرارات للرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة (وكالات)
إغلاق مكتب الجزيرة بتونس جاء بعد يوم من قرارات للرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة (وكالات)
11/8/2021

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الجمهورية إلى تمكين العاملين بمكتب الجزيرة بتونس من العودة على الفور إلى مكتبهم بعد إخراجهم منه من قبل قوات الأمن في 26 يوليو/تموز الماضي وإغلاقه ومنعهم من العودة إليه.

وذكر تقرير لوحدة الرصد بالنقابة أن غلق مكتب الجزيرة تسبب في تعطيل عمل الصحفيين والموظفين به، وتعريضهم لعدة صعوبات.

وأورد التقرير المذكور أنه سجل 26 اعتداء على الصحفيين خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

واستنكرت شبكة الجزيرة في وقت سابق دهم مكتبها في تونس من قبل قوات أمنية تونسية، وإجبار جميع الصحفيين العاملين فيه على مغادرته.

وقال بيان للجزيرة، إن أكثر من 10 ضباط أمن اقتحموا المكتب من دون أوامر قضائية، وصادروا مفاتيحه، ولم يسمحوا للصحفيين بالعودة لاستعادة أغراضهم الشخصية.

وأدانت العديد من المؤسسات الحقوقية والمعنية بحرية الصحافة اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإغلاقه، ووصفت ذلك بالأمر الخطير وغير المقبول.

كما انتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بشدة اقتحام مكتب الجزيرة في تونس، ودعتا الرئيس التونسي قيس سعيد للسماح لوسائل الإعلام بممارسة عملها بحرية.

وجاء إغلاق مكتب الجزيرة بتونس، بعد يوم من إعلان الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية بدأها بتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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