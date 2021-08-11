اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك بمنطقة جبل علي في دبي

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن فرق الدفاع المدني بدبي تعاملت مع حريق اندلع في مصنع للمواد البلاستيكية في جبل علي، من دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الحادث تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال

الدفاع المدني في دبي: الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال. pic.twitter.com/NjIPZzA8ih — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 11, 2021

وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع مصورة تظهر حريقا هائلا في جبل علي وسط مدينة دبي الإماراتية.