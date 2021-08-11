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سياسة|إمارات عربية متحدة

اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك بمنطقة جبل علي في دبي

صورة من محاولة إخماد الحريق نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي (التواصل الاجتماعي)
صورة من محاولة إخماد الحريق نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي (التواصل الاجتماعي)
11/8/2021-|آخر تحديث: 11/8/202102:45 PM (مكة المكرمة)

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن فرق الدفاع المدني بدبي تعاملت مع حريق اندلع في مصنع للمواد البلاستيكية في جبل علي، من دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الحادث تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال

وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع مصورة تظهر حريقا هائلا في جبل علي وسط مدينة دبي الإماراتية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
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