اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك بمنطقة جبل علي في دبي

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن فرق الدفاع المدني بدبي تعاملت مع حريق اندلع في مصنع للمواد البلاستيكية في جبل علي، من دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الحادث تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال

وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع مصورة تظهر حريقا هائلا في جبل علي وسط مدينة دبي الإماراتية.

Cloud of black smoke emitting from behind IBN Batuta Mall. View from my balcony. Hope and pray for everyone’s safety 🙏🏻🙏🏻#dubai #fire #blacksmoke #mydubai #PrayForsafety #firedubai pic.twitter.com/weqDuK3FbM

