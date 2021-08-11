كورونا.. خامنئي يدعو لإجراءات فورية لمواجهة الوباء وروسيا تعلن تقييما جديدا لفعالية لقاح سبوتنيك ضد المتحورة دلتا

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الموجة الحالية من وباء كورونا، وفي حين يعود الفيروس للتفشي بسرعة في الولايات المتحدة ودول أخرى، كشفت روسيا عن تقييم لفعالية لقاح "سبوتنيك في" (Sputnik-V) ضد المتحورة "دلتا".

ففي كلمة بثها التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، دعا خامنئي إلى اتخاذ قرارات فورية وجدية لمواجهة هذا الفيروس بعد ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيران.

وقال إن الأولوية الطارئة في إيران باتت مسألة كورونا ومواجهة هذا الفيروس في البلاد.

وقدم المرشد الإيراني مجموعة من التوجيهات والإرشادات للمسؤولين والمواطنين لمواجهة الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات خامنئي في وقت تسجل البلاد أعدادا كبيرة من الإصابات قاربت مؤخرا 40 ألفا، كما سجلت قبل أيام حصيلة قياسية من الوفيات تجاوزت 500 وفاة في يوم واحد.

كما تتباطأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إيران، حيث لم يتم تطعيم سوى 3 ملايين شخص من جملة 80 مليونا، وتعاقدت طهران مع روسيا على 60 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" ولكن لم تتلقَّ حتى الآن سوى مليون جرعة.

الشركة التي طوّرت لقاح "سبوتنيك في" قالت سابقا إنه فعال بنسبة 90% ضد المتحورة دلتا (رويترز)

فعالية لقاح سبوتنيك

في روسيا، أعلن وزير الصحة ميخائيل موراشكو، اليوم، أن لقاح "سبوتنيك في" فعال بنسبة 83% في مقاومة سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، وهي نسبة تقل عن التوقعات السابقة.

وكانت الشركة المطورة للقاح قالت في يونيو/حزيران الماضي إنه فعال بنحو 90% في الوقاية من المتحورة نفسها.

من جهته، قال مدير معهد "غاماليا" الذي طور لقاح "سبوتنيك في" بمقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إن هذا اللقاح آمن وفعال في مقاومة سلالات فيروس كورونا كلها.

ويأتي التقييم الجديد لفعالية لقاح "سبوتنيك في" الروسي في وقت تشهد البلاد زيادة كبيرة في الإصابات والوفيات وسط تفش للمتحورة دلتا، وعدم إقبال الروس بشكل كبير على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وسجلت روسيا في الساعات الـ24 الماضية 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية لرابع مرة خلال شهر، كما أحصت السلطات أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بالفيروس.





جدل الكمامات بأميركا

في الولايات المتحدة، أدى تفشي وباء كورونا مجددا بسبب انتشار المتحورة دلتا إلى إثارة جدل سياسي مرة أخرى حول ارتداء الكمامة.

فقد أعلن حكام بعض الولايات معارضتهم أي إجراء لجعل الكمامة إلزامية على الرغم من توصيات السلطات الصحية.

ومنع حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس المدارس في ولايته من إجبار الطلاب على وضع الكمامة، وقال إن الأهل هم من يقررون ذلك، ورد الرئيس جو بايدن باتهام الحكام الذين يتبنون مثل هذا الموقف بالنفاق.

وفي مايو/أيار الماضي، تمكن الأميركيون الذين تم تطعيمهم من التخلص من الكمامة بعد أن اعتبر المسؤولون عن الصحة أنهم يستطيعون نزعها بأمان، ولاحقا أكد المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذه التوصية ستطبق أيضا في الفصول مع بداية العام الدراسي للأولاد الملقحين، ولكن تفشي المتحورة دلتا أعاد الجدل بشأن الكمامة.

وسجلت الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية أعدادا كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا بمعدل 100 ألف إصابة تقريبا، وينتشر الوباء حاليًا بشكل خاص في جنوب شرقي البلاد، خاصة في الولايات الأقل تطعيما.





حظر تجول وإغلاق

في اليونان، تخضع مدينة هيراكليون السياحية في جزيرة كريت اليونانية لحظر تجول ليلي بداية من مساء اليوم لمدة أسبوع سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا، فيما سجلت المتحورة دلتا تفشيا سريعا في الأيام الماضية في اليونان، وفقا للسلطات.

وفي الساعات الـ24 الماضية، أحصت اليونان أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بالفيروس و19 وفاة جديدة.

بدورها، أحصت ألمانيا اليوم نحو 5 آلاف إصابة جديدة بالفيروس و14 حالة وفاة إضافية.

وفي أستراليا، مدد الإغلاق الذي يشمل 5 ملايين نسمة في مدينة ملبورن لمدة أسبوع إضافي على الأقل في ضوء تجدد انتشار وباء كورونا.

وفي آسيا، سجلت ماليزيا اليوم نحو 21 ألف إصابة جديدة بالفيروس في ثاني أعلى حصيلة إصابات تسجلها البلاد.

وأحصت الهند اليوم نحو 35 ألف إصابة جديدة ليتجاوز المجموع 32 مليون إصابة.

أما في الصين فقد بدأت القيود الاجتماعية الأشد صرامة التي تفرضها السلطات لمكافحة أحدث موجة من فيروس كورونا، والتي دخلت أسبوعها الرابع الآن وانتشرت في أكثر من 10 مدن، تؤثر سلبا على قطاع الخدمات، ولا سيما السفر والضيافة.

وفي أميركا اللاتينية، سجلت البرازيل نحو 35 ألف إصابة جديدة وأكثر من 1200 وفاة إضافية، علما أن عدد الإصابات بالفيروس تجاوز 20 مليونا.

عالميا، اقترب عدد الإصابات بالفيروس من 205 ملايين، وتجاوزت الوفيات 4 ملايين و330 ألفا، في حين تخطى عدد المتعافين 184 مليونا، وفق أحدث الإحصائيات التي ينشرها موقع "ورلد ميتر".