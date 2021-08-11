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سياسة|تركيا

بعد حرائق الغابات في الجنوب.. فيضانات تجتاح شمالي تركيا

أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بمنطقة قسطموني ومناطق أخرى شمالي تركيا (الأناضول)
أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بمنطقة قسطموني ومناطق أخرى شمالي تركيا (الأناضول)
11/8/2021

اجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة غير مألوفة الساحل الشمالي لتركيا -اليوم الأربعاء- وتسببت في انهيار جسر وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى، بعدما استعرت في جنوب البلاد بعض من أكبر حرائق الغابات في تاريخها.

وذكرت قناة "تي آر تي خبر" (TRT HABER) الرسمية أن شخصا توفي بعدما أصيب بنوبة قلبية في إقليم بارتين شمالي البلاد، في حين يبحث عمال الطوارئ عن آخر مفقود.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن 13 شخصا أُصيبوا بجراح بعد انهيار جسر في بارتين في حين انقطعت الكهرباء في 12 قرية.

وفي إقليم سينوب -الذي يبعد 240 كيلومترا- شرقي بارتين انهار منزل بسبب الفيضانات وغرقت السيارات في المياه، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأضافت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أنه تم إخلاء مستشفى، كما أُغلقت بعض الطرق في سينوب محذرة من توقعات باستمرار هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

كما سببت الأمطار الغزيرة فيضان نهر في إقليم قسطموني، مما تسبب في جرف سيارات وركام مع مجرى النهر.

وأوضحت تي آر تي أن ارتفاع منسوب المياه تسبب في غمر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وقالت إن الجهود تتواصل لإنقاذ المحاصرين في المنطقة.

وشمالي تركيا معرض لفيضانات مفاجئة في الصيف لا سيما حين تكون الأمطار غزيرة. ولقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات بالمنطقة العام الماضي.

وتواجه تركيا أيضا حرائق غابات مستعرة أتت على عشرات ألوف الهكتارات من الغابات على طول الساحل الجنوبي في الأسبوعين الماضيين.

وعبرت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ -هذا الأسبوع- من أن مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مرتفعة لدرجة تعني أن اضطراب المناخ سيدوم لعقود.

وأدى ارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع 1.1 درجة مئوية إلى أحوال طقس كارثية، شملت اندلاع حرائق الغابات في تركيا واليونان والولايات المتحدة.

المصدر : رويترز

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