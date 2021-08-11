يوقع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة.. وزير خارجية إسرائيل يصل إلى المغرب في أول زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الأربعاء إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية هي الأولى منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين.

ويلتقي لبيد نظيره المغربي ناصر بوريطة في جلسة مشاورات سياسية بمقر الخارجية المغربية.

وسيوقع الوزيران على 3 اتفاقيات للتعاون في مجالات البحث العلمي والتبادل السياحي والصحة، كما يتوقع أن يلتقي لبيد أيضا وزيرة السياحة والصناعة التقليدية ومسؤولين في وزارة الصحة.

واتفقت إسرائيل والمغرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي -بوساطة أميركية- على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة الرحلات الجوية المباشرة بموجب اتفاق اعترفت فيه واشنطن أيضا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

وبدأت شركتا طيران إسرائيليتان تسيير رحلات تجارية مباشرة إلى مراكش من تل أبيب في الشهر الماضي، لكن آمال تحقيق انتعاش سياحي أكبر تعطلت بسبب زيادة الإصابات بمرض "كوفيد-19" في البلدين.

ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا تعدّ بنحو 3 آلاف شخص، في حين يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

وكان المغرب واحدا من 4 دول عربية، بجانب الإمارات والبحرين والسودان، مضت قدما نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقات تمت بوساطة أميركية.