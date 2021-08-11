مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل يظهر فيه مسؤول البلدية وبرفقته قوى أمنية في إحدى شوارع المدينة، قبل أن يأتي رجل بثوب أبيض ويطلق النار عليه، وهو ما أدى إلى مقتله

اغتال مسلحون مجهولون -أمس الثلاثاء- رئيس بلدية محافظة كربلاء جنوبي بغداد عبير سليم الخفاجي، وذلك بإطلاق النار عليه أثناء إشرافه على حملة لرفع التجاوزات وسط المدينة، وهو ما أثار ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإفلات من العقاب، فيما زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي -اليوم الأربعاء- موقع الحادث.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي -في بيان- إن الخفاجي اغتيل خلال إشرافه على حملة لرفع التجاوزات في الشوارع العامة، موضحا أن "الضحية كان يعمل ليلا ونهارا من أجل خدمة المجتمع والصالح العام".

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء -تعقيبا على زيارة الكاظمي لمكان الحادثة وعائلة الضحية- أن مدير بلدية كربلاء قُتل "على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة" بعد ظهر الثلاثاء.

وبحسب البيان قال الكاظمي إن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وإننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يزور عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة. pic.twitter.com/3MYf9ukl6P — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 11, 2021

فيديو للحادثة

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاميرا مراقبة قيل إنه للحظة مقتل مدير البلدية، يظهر فيه وبرفقته قوى أمنية في إحدى شوارع المدينة، قبل أن يأتي رجل بثوب أبيض ويطلق النار عليه، وهو ما أدى إلى مقتله.

انقتل وسط الناس! والقاتل قتله بكل بساطة وظل وراها واگف شوية على راسه وراح بهدوء ومسيطر..

الى هذه الدرجة اكو استهتار بحياة الناس واكو استخفاف بقوة الأجهزة الامنية..

لحظة اغتيال مدير بلدية #كربلاء عبير سليم الخفاجي pic.twitter.com/UXJ9sMlASI — Jumana Mumtaz (@jumana_mumtaz) August 10, 2021

وخلال زيارة الكاظمي، أحضرت القوى الأمنية القاتل المفترض الذي ألقي القبض عليه في وقت سابق إلى مكان الحادث، بحسب رئاسة الوزراء التي نشرت صورا للكاظمي وهو يتوجه إلى القاتل بالكلام فيما كانت عيناه معصوبتين.

واعتبر أحد المغردين أن قتل مدير بلدية كربلاء بتلك الطريقة "يدل على الانفلات والاستهتار من قبل المجتمع… وضعف إجراءات سلطات تنفيذ القانون والاستقواء المجتمعي بالعشيرة والطائفة والحزب".

ولم تتبنّ أية جهة بعد مسؤولية الهجوم.

وتعدّ حوادث القتل أو إطلاق النار شائعة في البلاد، لا سيما لأسباب عشائرية؛ إذ تنتشر في عموم العراق -الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة ومنهم 40% دون الـ14 عاما- حوالي 7.6 ملايين قطعة سلاح خفيف، وفقا لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.