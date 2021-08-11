لبنان.. عون وجعجع يدينان الإساءة للبطريرك الماروني بعد انتقاده حزب الله

دان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الحملة التي استهدفت البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب موقفه الأخير من إطلاق حزب الله الصواريخ على إسرائيل.

والأحد الماضي، انتقد البطريرك بشارة بطرس الراعي حزب الله بشكل حاد، قائلا إنه "لا ينبغي لأي جماعة أن تتخذ قرارا بخصوص الحرب والسلام"، وحث الجيش على منع إطلاق الصواريخ من الجنوب.

وبينما لم يعلق حزب الله على تصريحات الراعي، فإن أنصاره اتهموا البطريرك على وسائل التواصل الاجتماعي بالاستسلام ودعم الصهيونية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن عون -وهو ماروني متحالف مع حزب الله- دان الحملة التي قال إنها استهدفت الراعي، ونبّه إلى ضرورة الابتعاد عن الإهانات حفاظا على الوحدة الوطنية.

وأضاف عون -خلال اتصال هاتفي مع البطريرك- "حرية الرأي والتعبير مصونة بموجب الدستور، وأي رأي آخر يجب أن يبقى في الإطار السياسي، ولا يجنح إلى التجريح والإساءة حفاظا على الوحدة الوطنية ضمانة الاستقرار العام في البلاد".

وقال الراعي "صحيح أن لبنان لم يُوقع سلاما مع إسرائيل، لكن الصحيح أيضا أن لبنان لم يُقرر الحرب معها، بل هو ملتزم رسميا بهدنة عام 1949، وهو حاليا في مفاوضات حول ترسيم الحدود، ويبحث عن الأمن والخروج من أزماته، وعن النهوض من انهياره شبه الشامل، فلا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردودا إسرائيلية هدامة".

من جهته، دان رئيس حزب "القوات اللبنانية" -في مؤتمر صحفي- الحملة التي شُنت على الراعي، وعدها "خرجت عن الحدود".

ورأى جعجع أن المسؤولين في حزب الله "كالعادة" يتجهون نحو الاتهام بالعمالة بدل التوقف عند حادثة (بلدة) شويا والتفكير فيها بمنطق.

واعترض أهالي شويا قضاء حاصبيا (جنوب) عناصر من حزب الله بدعوى إطلاقهم صواريخ على إسرائيل من البلدة، ثم قاموا بتوقيفهم وتسليمهم إلى الجيش؛ رفضا لاستخدام قريتهم منصة، ما أدى إلى احتكاك طائفي في أكثر من محافظة.

وقال حزب الله إنه أطلق صواريخ على ساحات مفتوحة بالقرب من القوات الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها الجمعة الماضي، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان في اليوم السابق التي أصابت منطقة مفتوحة أيضا.

في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا، سقطت 3 منها داخل لبنان و6 في مناطق مفتوحة من دون وقوع إصابات، وتم اعتراض 10 قذائف أخرى".

وبدأ التوتر على الحدود الأربعاء الماضي بضربة صاروخية من لبنان لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنها، ولم يعلق حزب الله عليها.