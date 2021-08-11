أمير قطر يعين بندر العطية سفيرا فوق العادة لدى الرياض

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بتعيين بندر محمد العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية -على حسابها في تويتر- جملة من القرارات الأميرية التي شملت تعيين عدد من السفراء فوق العادة المفوضين لدى كل من السعودية وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا.

وكانت لجنة المتابعة القطرية السعودية قد عقدت اجتماعها الأول في أبريل/نيسان الماضي بوزارة الخارجية السعودية في العاصمة الرياض، وذلك تنفيذا لمخرجات بيان قمة العلا الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أنهى أزمة خليجية استمرت أكثر من 3 سنوات.