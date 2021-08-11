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سياسة|قطر

أمير قطر يعين بندر العطية سفيرا فوق العادة لدى الرياض

أمير قطر الشيخ تميم أصدر قرارات بتعيين سفراء فوق العادة لدى عدة دول (الجزيرة)
أمير قطر الشيخ تميم أصدر قرارات بتعيين سفراء فوق العادة لدى عدة دول (الجزيرة)
11/8/2021

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بتعيين بندر محمد العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية -على حسابها في تويتر- جملة من القرارات الأميرية التي شملت تعيين عدد من السفراء فوق العادة المفوضين لدى كل من السعودية وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا.

وكانت لجنة المتابعة القطرية السعودية قد عقدت اجتماعها الأول في أبريل/نيسان الماضي بوزارة الخارجية السعودية في العاصمة الرياض، وذلك تنفيذا لمخرجات بيان قمة العلا الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أنهى أزمة خليجية استمرت أكثر من 3 سنوات.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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