أفغانستان.. طالبان تسيطر على تاسع عاصمة ولاية وتقصف باغرام وواشنطن تتوقع انهيارا أسرع للحكومة

أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت على مدينة فيض آباد مركز ولاية بدخشان في شمال أفغانستان، لتكون بذلك تاسع عاصمة ولاية تسيطر عليها الحركة في أقل من أسبوع، في حين تستمر في العاصمة القطرية الدوحة محادثات دولية لبحث الأزمة الأفغانية.

وقال النائب ذبيح الله عتيق في وقت متأخر أمس "تعرضت القوات الأمنية التي تقاتل طالبان منذ عدة أيام لضغط شديد. طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة".

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن مقاتلي حركة طالبان سيطروا على ولايتي بغلان وبدخشان الليلة الماضية شمالي شرق البلاد، وإنهم استهدفوا بالصواريخ قاعدة باغرام العسكرية شمالي العاصمة كابل.

#عاجل: ولایت بدخشان با تمام ملحقات آن فتح گردید، بغلان هم تحت کنترول مجاهدین قرار دارد https://t.co/lOiC9Mvxgv pic.twitter.com/XJxdxidl9z — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 11, 2021

وأضاف أن الحركة باتت تسيطر على ولايات نيمروز وجوزجان وسربل وقندز وتخار وسمنغان وفراه وبغلان وبدخشان.

وعواصم الولايات التسع التي تسيطر عليها طالبان (من 34 عاصمة ولاية أفغانية) 6 منها في الشمال، في حين تسيطر على أجزاء واسعة من ولايات أخرى دون عواصمها.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني أن مسلحي طالبان يهاجمون مدينة قندهار جنوبي أفغانستان من عدة جوانب.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 25 مسلحا من مقاتلي طالبان قتلوا في غارة جوية للقوات الأفغانية في ولاية قندهار جنوبي البلاد.

وأكد مصدر أمني للجزيرة سقوط 4 صواريخ أطلقها مقاتلو طالبان على قاعدة باغرام الجوية دون خسائر مادية أو بشرية.

وقال حاكم ولاية فراه للجزيرة إن مسلحي طالبان سيطروا على السجن المركزي في الولاية واشتبكوا مع القوات الأفغانية.

وقد وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني إلى ولاية بلخ شمالي أفغانستان لتقييم الوضع الأمني والميداني بعد عدة هجمات على مدينة مزار شريف.





وتشهد البلاد تحولات متسارعة، وسط هجمات وتقدم لافت لحركة طالبان في محاور عدة في أفغانستان، حيث أعلنت الحركة سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/أيلول القادم.

دستم إلى مزار الشريف

قالت وسائل إعلام أفغانية إن زعيم الحرب السابق عبد الرشيد دستم غادر إلى مزار شريف كبرى مدن شمال أفغانستان، ويرافقه العشرات من قوات الأمن.

وبينت وكالة "أريانا نيوز" الأفغانية، أن هناك أنباء تفيد بأن دستم قد يقود قريبا الحرب والعمليات العسكرية ضد طالبان في شمال البلاد.

وقال إحسان نايرو المتحدث باسم دستم، إن الرحلة تتم بالتنسيق مع الرئيس أشرف غني، وفق ما بينت وسائل إعلام محلية.

روسيا: طالبان سيطرت على الحدود مع طاجكستان وأوزبكستان

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن حركة طالبان سيطرت على الحدود الأفغانية مع كل من أوزبكستان وطاجيكستان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الروسي، الثلاثاء، حول الوضع بأفغانستان خلال مشاركته بمنتدى أرض المعاني التعليمي الشبابي الذي عقد بمنطقة سولنيتشونوجورسك بالعاصمة موسكو.

وأشار شويغو في تصريحاته أن طالبان تتقدم في أفغانستان، وأن الحدود الأفغانية مع كل من أوزبكستان وطاجيكستان باتت تحت سيطرة الحركة التي سيطرت كذلك على ولاية قندوز(شمال) التي تعتبر مركزا كبيرا وخطيرا للغاية.

كما لفت الوزير أن هناك تهديدات في أفغانستان تتمثل في وجود مهربي المخدرات والإرهابيين الذين يتسللون إلى روسيا عبر طاجيكستان وقيرغيزيا وأوزبكستان، مشددا على ضرورة أن تكون دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) مستعدة لذلك.

وفد الحكومة يتهم طالبان

اختتم الوفد الحكومي الأفغاني برئاسة رئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله اجتماعاته مع وفود الدول المشاركة في الاجتماع الدولي الموسع في الدوحة بشأن أفغانستان.

وانضم وفد من حركة طالبان إلى الاجتماع، الذي يبحث آخر تطوّرات الملف الأفغاني في ظل القتال على الأرض.

وتسعى دولة قطر إلى حشد الدعم والتوافق الإقليمي والدولي لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.





وقال رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله إن حركة طالبان انتهكت التزاماتها وصعّدت الحرب والعنف وشنّت هجمات على المدن.

وأضاف خلال لقائه المبعوثين الخاصين من المجتمع الدولي أن الحركة ليست مستعدة لمناقشة القضايا الرئيسية لحل الأزمة.

وأوضح عبد الله عبد الله أنه تحدث مع ممثلي طالبان واتفق معهم على تسريع المفاوضات وإيجاد حل سياسي والقبول بوجود وسيط.

طالبان ملتزمة بمفاوضات الدوحة

بالمقابل، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إنه عندما تضع الحكومة الأفغانية عقبات أمام المفاوضات والعملية السياسية فإنه يجب على حركة طالبان اللجوء إلى الحل العسكري، وبالتالي تحقيق هدفها المشروع حسب وصفه.

وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، التزام الحركة بإنجاح مفاوضات الدوحة.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قال نعيم إن نجاح المفاوضات رهنٌ بالتزام جميع الأطراف بتعهداتها وفق الاتفاقات السابقة.

على صعيد متصل, نقلت شبكة سي إن إن (CNN) التلفزيونية الأميركية عن مصدر مسؤول في البنتاغون قوله إن هناك مناقشات جارية بين المسؤولين في الخارجية الأميركية بشأن خفض إضافي لعدد الموظفين في السفارة بكابل، وأنه من المرجح أن يحدث سحب جزئي للموظفين في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين توقفوا عن الحديث عن 6 أشهر كجدول زمني محتمل لانهيار الحكومة في أفغانستان، وباتوا يعتقدون أن انهيارها يمكن أن يحدث في وقت أقرب بكثير.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تشعر بأن العاصمة الأفغانية تتعرض لتهديد مباشر لكن على الإدارة أن تكون مستعدة.

تقييم الوضع الأمني للسفارة الأميركية

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تقيم الوضع الأمني المحيط بسفارتها في (العاصمة الأفغانية) كابل على أساس يومي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي له.

وردا على سؤال عن احتمال خفض محتمل آخر لأفراد البعثة وسط سيطرة حركة طالبان على 7 عواصم إقليمية، قال برايس "من الواضح أنها بيئة أمنية تنطوي على تحديات.. نحن نقيم التهديدات على أساس يومي".

وأضاف المتحدث أن السفارة "على اتصال دائم بواشنطن مع أرفع المسؤولين في هذا المبنى، الذين يتصلون بدورهم مع زملائنا في مجلس الأمن القومي وفي البيت الأبيض".

وعن إمكانية عرقلة الوضع الأمني في أفغانستان للدبلوماسية الأميركية هناك، قال برايس "قادرون حتى الآن على مواصلة تلك الأنشطة الرئيسية التي يتعين علينا أن نقوم بها على الأرض".

بايدن ليس نادما

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء أنه "ليس نادما" على قراره سحب القوات الأميركية من أفغانستان والذي من المقرر إنجازه نهاية هذا الشهر، داعيا الأفغان إلى التحلي "بعزيمة القتال".

وقال في حوار مع الصحفيين في البيت الأبيض "لست نادما على قراري".

ومن المقرر أن تنهي القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس/آب لتضع حدا لحرب خاضتها الولايات المتحدة طوال 20 عاما.

وأضاف بايدن أن على الأفغان "أن يتحلوا بعزيمة القتال" و"عليهم أن يقاتلوا من أجل أنفسهم، من أجل أمتهم".

وتابع "لقد أنفقنا أكثر من ألف مليار دولار في 20 عاما، قمنا بتدريب وتجهيز (…) أكثر من 300 ألف جندي أفغاني".

وأكد بايدن أن الأميركيين "سيفون بوعدهم" بمواصلة دعم الجيش الأفغاني على المستوى اللوجستي والمالي.